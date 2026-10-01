Música y grandes clásicos: la programación de octubre del Cine Teatro Catamarca

El Cine Teatro Catamarca presentó su programación musical para octubre con una propuesta que reúne rock, folklore y canciones que atraviesan generaciones. Durante el mes, la sala principal recibirá cuatro espectáculos que combinan homenajes, celebraciones de trayectoria, clásicos populares y formatos íntimos.

La agenda comenzará el sábado 3 de octubre y continuará con presentaciones previstas para los sábados 17 y 24, además de una propuesta especial el domingo 25. La programación estará integrada por:

Master Stroke - Tributo a Queen , el sábado 3 de octubre a las 21.

, el sábado 3 de octubre a las 21. Alberto Haron , el sábado 17 de octubre a las 22.

, el sábado 17 de octubre a las 22. La Beriso , el sábado 24 de octubre a las 22.

, el sábado 24 de octubre a las 22. Destino San Javier, el domingo 25 de octubre a las 20:30.

Las cuatro propuestas llegarán a la sala principal del Cine Teatro Catamarca con características diferentes, pero con un punto en común: canciones reconocidas y recorridos musicales destinados a encontrarse con el público catamarqueño.

Master Stroke regresa con los grandes éxitos de Queen

La programación se pondrá en marcha el sábado 3 de octubre a las 21, con la presentación de Master Stroke - Tributo a Queen, un espectáculo que regresará a Catamarca para ofrecer un recorrido por los grandes éxitos de la mítica banda británica.

La propuesta tendrá una duración de más de dos horas y estará encabezada vocalmente por Emanuel Caradoso, cuya interpretación fue destacada en redes sociales por Brian May, guitarrista de Queen. La fidelidad musical y la potencia en vivo aparecen como características centrales del espectáculo, que propone recuperar sobre el escenario las canciones más reconocidas de la agrupación británica.

Las entradas para esta presentación pueden conseguirse a través de Norteticket.com.

Alberto Haron celebra 30 años de trayectoria

El segundo espectáculo de la agenda será el de Alberto Haron, previsto para el sábado 17 de octubre a las 22. El artista celebrará sus 30 años de trayectoria con un show que recorrerá distintas etapas de su carrera y permitirá transitar diferentes expresiones de su repertorio.

La presentación abarcará desde el folklore y el folklore romántico hasta las baladas, incorporando además la participación de artistas invitados. El espectáculo tendrá un marco especial por la celebración del Día de la Madre, con una propuesta pensada especialmente para compartir en familia.

De esta manera, la presentación de Haron combinará el reconocimiento a tres décadas de trayectoria artística con una fecha vinculada al encuentro familiar.

Las entradas para el espectáculo están disponibles a través de Eventum.ar.

La Beriso presenta "El pasado vuelve a sonar"

La programación continuará el sábado 24 de octubre a las 22, cuando La Beriso llegue al Cine Teatro Catamarca con su propuesta "El pasado vuelve a sonar". La gira está encabezada por Rolo Sartorio y plantea una recuperación de canciones que llevaban tiempo fuera de los escenarios, junto con aquellos clásicos que se transformaron en verdaderos himnos para el público de la banda.

El espectáculo propone así un recorrido que combina distintas etapas del repertorio de La Beriso, recuperando canciones que habían dejado de formar parte de sus presentaciones y reencontrándolas con los clásicos que mantienen un lugar destacado entre sus seguidores.

La propuesta se desarrollará en la sala principal del Cine Teatro Catamarca y tendrá lugar un día antes del cierre de la programación musical de octubre. Las entradas se pueden adquirir a través de EntradaWeb.ar.

Destino San Javier cerrará el mes musical

El cierre de esta programación estará a cargo de Destino San Javier, que regresará a Catamarca el domingo 25 de octubre a las 20:30. El grupo llegará con "De Cerca", un espectáculo que propone un formato íntimo y cercano para recorrer una selección de canciones del folklore argentino.

La propuesta se caracteriza por una perspectiva profundamente emocional y busca generar una experiencia de cercanía con las canciones y con el público. El regreso de Destino San Javier a Catamarca marcará el cierre de las cuatro propuestas musicales anunciadas para octubre en la sala principal del Cine Teatro.

Las entradas para este espectáculo están disponibles a través de Norteticket.com.

Venta de entradas y boletería

Además de los canales digitales habilitados para cada espectáculo, las entradas para todos los shows también pueden adquirirse de manera presencial en la boletería del Cine Teatro Catamarca.

La boletería está ubicada en San Martín 555 y funciona de lunes a viernes en los siguientes horarios:

De 9 a 12:30.

De 18 a 20:30.

De esta manera, quienes quieran asistir a cualquiera de los cuatro espectáculos podrán optar entre la compra mediante las plataformas correspondientes a cada presentación o acercarse directamente a la boletería de la sala.