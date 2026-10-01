La Feria del Libro abre un mundo de historias y juegos para los niños

La 18° Feria del Libro de Catamarca volverá a contar con un Espacio Infantil, una propuesta que ya forma parte de la tradición del encuentro cultural y que, durante las cinco jornadas, estará especialmente destinada a niñas y niños.

Desde el miércoles 7 hasta el domingo 11 de octubre, el Predio Ferial Catamarca será escenario de una programación que buscará acercar a las infancias al universo de la lectura desde múltiples lenguajes. Teatro, títeres, narración oral, música, talleres, cuentos, juegos y distintas experiencias participativas conformarán una agenda diseñada para que los chicos tengan su propio lugar dentro de la Feria y puedan encontrarse con las historias y los libros de maneras diversas.

La propuesta tendrá además un carácter familiar, con actividades que permitirán compartir experiencias entre niñas, niños y adultos, combinando el entretenimiento con espacios de creación y descubrimiento.

Teatro, fanzines y nuevas historias para comenzar

La programación se pondrá en marcha el miércoles 7 de octubre, con una jornada que reunirá espectáculos teatrales y propuestas vinculadas con la creación.

A las 15 hs, La Casita Teatro presentará "Sombras en acción: ¡que empiece la historia!", mientras que a las 16 hs llegará "Brisas en la siesta", también de La Casita Teatro.

La tarde continuará a las 17 hs con el taller "De alumnos a talleristas: Fanzines que viajan", del Colegio Privado Pía Didoménico. Luego, a las 18:30 hs, será el turno de "El soplador de estrellas", de Gastón Mosca. La primera jornada concluirá a las 19 hs con el taller "Creá tu propia historia", a cargo de María Paula Montoya.

De este modo, el inicio del Espacio Infantil combinará la posibilidad de observar y disfrutar espectáculos con instancias en las que los propios participantes podrán involucrarse en la creación de contenidos e historias.

Tecnología, patrimonio, cuentos y Braille

El jueves 8 de octubre será una de las jornadas con mayor cantidad de actividades programadas. La agenda comenzará temprano, a las 9 hs, con el taller "Videojuego Guardianes de las Coplas", presentado por Gabriela Granizo y Gabriela Brouwer, de la Dirección de Patrimonio y Museos.

A las 10 hs, la narradora oral Silvia Pérez ofrecerá el taller "Veniqueteleo", seguido a las 10:30 hs por "La flor del cocodrilo", propuesta de títeres.

A las 11 hs se desarrollará el taller "Cuentos para niños sobre la vida de Fray Mamerto Esquiú: Esquiú y la cajita perdida", con Sofía Sosa, Tutila Romero, Tiziana Monayar y Milagros Barrionuevo, de la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú.

La actividad continuará por la tarde:

15 hs: "Artaban y el Libro Mágico", títeres.

"Artaban y el Libro Mágico", títeres. 16 hs: Taller "Dibujando lo que siento", Pablo Daniel Gurovich.

Taller "Dibujando lo que siento", Pablo Daniel Gurovich. 16:30 hs: "Cuento que te Canto", Brotecitos Canticuentos.

"Cuento que te Canto", Brotecitos Canticuentos. 17 hs: Taller "Braille en tus manos. Leer, escribir y descubrir", Prof. Sandra Brizuela.

Taller "Braille en tus manos. Leer, escribir y descubrir", Prof. Sandra Brizuela. 18:30 hs: "Hotel Buena Vista", Grupo Sin-vergüenzas Teatro.

La jornada permitirá así transitar por propuestas que abarcan desde la tecnología y el patrimonio hasta la expresión artística, la narración, la inclusión y el conocimiento de la vida de Fray Mamerto Esquiú.

Narración, teatro clown y el universo del kamishibai

El viernes 9 de octubre, el Espacio Infantil volverá a ofrecer una agenda amplia. A las 9 hs se realizará el taller "Biblioteca Ponferrada Mundo Mágico", seguido a las 9:30 hs por el cuentacuentos "Los cuentos de Laura", con Silvia Pérez.

A las 10:30 hs llegará "Una aventura desopilante", de Teatro Clown, mientras que a las 11:30 hs se presentará "Hasta que baile la abuela", del Grupo Los Tíos.

Por la tarde, a las 15 hs, regresará el taller "Biblioteca Ponferrada Mundo Mágico". A las 16 hs será el turno del cuentacuentos "Un Barquito... muchos bichitos", del Grupo voluntario CATALEE.

Uno de los ejes de la jornada estará relacionado con el kamishibai o teatro de papel. A las 17 hs se desarrollará "Una ventana para contar historias. Experiencia de Kamishibai en familia", de Teatro de Papel, y a las 17:30 hs tendrá lugar el Taller de Kamishibai, también a cargo de Teatro de Papel. La jornada finalizará a las 18 hs con "Saltimbanquis", comedia musical.

Música y propuestas para compartir

El sábado 10 de octubre, la programación continuará con una jornada más breve, pero igualmente orientada a la participación y al encuentro.

A las 15 hs se realizará nuevamente el taller "Biblioteca Ponferrada Mundo Mágico". Luego, a las 17 hs, llegarán las "Canciones para las infancias", a cargo del dúo integrado por Eugenia Martínez y Agustín Varela.

A las 18 hs se presentará "El Mundo de Ronda", de Ronda Vázquez, y a las 19 hs volverá a desarrollarse el taller "Biblioteca Ponferrada Mundo Mágico".

La propuesta del sábado tendrá así a la música y las experiencias participativas como protagonistas, manteniendo el objetivo de generar un espacio propio para las infancias dentro de la Feria.

Magia, juegos y libros que se transforman

La última jornada del Espacio Infantil será el domingo 11 de octubre, con una programación que volverá a reunir juegos, talleres, magia y creación. A las 15 hs se desarrollará el taller "¿Para qué sirve un monstruo?", a cargo de Lucía Zaghis - Juegos Pumpeli. A las 17 hs tendrá lugar nuevamente el taller "Biblioteca Ponferrada Mundo Mágico".

A las 18:30 hs, los chicos podrán disfrutar de "Librín, el libro mágico de los niños", con Mago Martín. Finalmente, a las 19 hs, el programa concluirá con el taller de Pop Up "Del papel a la sorpresa", a cargo de Pablo Gurovich.

El cierre recuperará así uno de los elementos centrales de toda la propuesta: el libro entendido no solamente como objeto de lectura, sino también como punto de partida para imaginar, crear, jugar y descubrir.