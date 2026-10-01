Semillas, saberes se encontraron en la Quebrada de El Tala

Este sábado se realizó la sexta Feria de Semillas en la Quebrada de El Tala, una iniciativa que tuvo como escenario el espacio de encuentro de la Asociación Civil Unión Vecinal Cigalí Mayu, ubicado en el kilómetro 8,5 de la Ruta Provincial 4.

La actividad convocó a vecinos, organizaciones e instituciones con el propósito de compartir variedades, conocimientos y experiencias vinculadas con la biodiversidad, la producción y el cuidado del ambiente.

El encuentro se incorporó a un proceso de trabajo comunitario que la Asociación Civil Unión Vecinal Cigalí Mayu viene desarrollando en la Quebrada de El Tala, con distintas acciones orientadas al cuidado de los ambientes naturales y a la participación de la comunidad.

En ese marco, la Feria de Semillas no se planteó como una actividad aislada, sino como una nueva instancia dentro de una serie de iniciativas que buscan poner en común conocimientos y experiencias relacionados con el territorio.

El intercambio de semillas sumó, además, una dimensión vinculada con la conservación de variedades, entendida dentro del cuidado de la biodiversidad, la producción y los saberes locales.

Una agenda vinculada al ambiente

El trabajo que impulsa la Asociación Civil Unión Vecinal Cigalí Mayu en la Quebrada incluye distintas líneas de acción relacionadas con el cuidado ambiental. Entre ellas se encuentran las guardias comunitarias para la prevención y el manejo del fuego, una tarea orientada a la protección de los ambientes naturales y que forma parte del trabajo desarrollado junto con la participación de la comunidad.

A estas acciones se suman las tareas de recolección de residuos, otra de las iniciativas que se llevan adelante en la Quebrada.

Actualmente, la organización participa también en un proceso de saneamiento integral del río El Tala junto al CONICET, a través del proyecto denominado "Estudio transdisciplinario y saneamiento integral del río El Tala".

La Feria de Semillas se desarrolló en este contexto y permitió incorporar al proceso comunitario una propuesta centrada específicamente en el intercambio y la conservación de variedades, vinculando la biodiversidad con la producción y los conocimientos locales.

El intercambio como herramienta de conservación

La actividad reunió en un mismo espacio distintas experiencias relacionadas con las semillas y los saberes asociados a ellas. El encuentro permitió compartir variedades y conocimientos, al mismo tiempo que abrió un ámbito de participación para vecinos, organizaciones e instituciones.

La propuesta estuvo atravesada por la relación entre biodiversidad, producción y cuidado ambiental, tres aspectos que se integraron en una jornada desarrollada en la Quebrada de El Tala. El carácter comunitario de la iniciativa también se expresó a través de los números artísticos y musicales que se desarrollaron durante la jornada. Estas presentaciones acompañaron la feria y contribuyeron a generar un espacio de participación y encuentro entre quienes se acercaron a la actividad.

De esta manera, el intercambio de semillas convivió con expresiones culturales, generando una propuesta que reunió diferentes formas de participación alrededor del territorio y de los conocimientos vinculados con el ambiente.

Talleres sobre fitodepuración y agroecología

Como parte de la articulación entre organizaciones, Fundación Naturaleza Argentina y la Asociación Civil Unión Vecinal Cigalí Mayu iniciaron una serie de talleres que continuarán desarrollándose en la Quebrada.

Las propuestas estarán vinculadas con diferentes áreas relacionadas con el cuidado ambiental y la participación comunitaria:

Fitodepuración.

Agroecología.

Comunicación socioambiental.

Los espacios tienen como objetivo compartir herramientas y conocimientos que contribuyan al cuidado ambiental y a los procesos de participación comunitaria. Esta nueva serie de talleres se encuentra, a su vez, en sintonía con el trabajo que se viene desarrollando para la planificación del sistema de áreas protegidas de la Municipalidad de la Capital.

La articulación permite así continuar ampliando las instancias de intercambio y formación en torno a diferentes aspectos ambientales, dentro de un proceso que tiene como uno de sus escenarios a la Quebrada de El Tala.

Una red de instituciones y organizaciones

La sexta Feria de Semillas contó con el acompañamiento de diferentes instituciones y organizaciones que participaron de esta propuesta comunitaria.

Entre ellas se encuentran la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de la Capital, el Colectivo de Ecología Política del Sur, IRES-CONICET-UNCA, el Centro Regional de Energía y Ambiente para el Desarrollo Sustentable (CREAS) y el Programa de Conservación de los Murciélagos de Argentina, además de otras instituciones y organizaciones.

La diversidad de actores involucrados acompañó una jornada en la que confluyeron iniciativas relacionadas con la biodiversidad, la producción, la conservación, el saneamiento ambiental y la participación comunitaria.

El acompañamiento institucional se suma así al trabajo territorial que viene desarrollando la Asociación Civil Unión Vecinal Cigalí Mayu, que incluye acciones de prevención y manejo del fuego, recolección de residuos y participación en el proceso de saneamiento integral del río El Tala junto al CONICET.