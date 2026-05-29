Avanza la refacción y reorganizan la atención en el CAPS Edgardo Acuña

El Centro de Salud Edgardo Acuña atraviesa un proceso de mantenimiento y refacción edilicia en el marco de un plan de mejoras impulsado por el Ministerio de Salud de la provincia. Las tareas, que continúan desarrollándose actualmente, forman parte de una intervención destinada a optimizar las condiciones de atención y brindar un espacio más adecuado para la comunidad.

Mientras avanzan los trabajos, el funcionamiento del establecimiento sanitario debió reorganizarse parcialmente para compatibilizar la continuidad de la asistencia médica con el desarrollo de las obras. Desde la cartera sanitaria explicaron que algunos servicios se encuentran operando bajo una modalidad de atención reorganizada, medida implementada para garantizar tanto la atención de los pacientes como el normal avance de las tareas de mantenimiento.

En paralelo, el Ministerio de Salud aclaró que el servicio de Urgencias continúa funcionando con total normalidad, asegurando la cobertura de situaciones que requieran atención inmediata durante el período de intervención edilicia.

Mejoras para optimizar la atención

Las obras que se llevan adelante en el Centro de Salud Edgardo Acuña se inscriben dentro de un esquema de mejoras edilicias orientado a fortalecer las condiciones de funcionamiento del establecimiento sanitario.

Según se informó oficialmente, el objetivo de las tareas es optimizar los espacios destinados a la atención de la comunidad y generar condiciones más adecuadas tanto para los pacientes como para el personal que desarrolla tareas en el lugar.

Las intervenciones incluyen trabajos de mantenimiento y refacción que actualmente obligan a reorganizar parcialmente algunos servicios del centro de salud.

Atención reorganizada

Desde el Ministerio de Salud explicaron que la modalidad de atención reorganizada responde a la necesidad de preservar la asistencia sanitaria en simultáneo con las tareas de refacción.

La medida implica adecuaciones temporales en algunos servicios, mientras continúan las intervenciones dentro del edificio. No obstante, las autoridades remarcaron que el objetivo central es garantizar la continuidad de la atención a la población durante todo el proceso de ejecución de las mejoras. En ese contexto, se solicitó comprensión y colaboración a la comunidad mientras se desarrollan los trabajos.

Uno de los puntos especialmente destacados por el Ministerio de Salud fue la continuidad plena del servicio de Urgencias del Centro de Salud Edgardo Acuña.