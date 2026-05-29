Catamarca será sede de un encuentro federal e internacional sobre museos y educación

La ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca será escenario de uno de los encuentros más importantes vinculados a la educación y la acción cultural en museos del país. Del 10 al 12 de septiembre de 2026 se desarrollará el "XVIII Encuentro Nacional de CECA Argentina y el XII Encuentro en Formación de Educadores de Museos", una convocatoria que reunirá a trabajadores de museos, educadores, investigadores, gestores culturales, estudiantes y referentes de distintas provincias argentinas y de países de América Latina.

El anuncio oficial se realizó durante la mañana del jueves 28 de mayo en el Museo de la Ciudad Casa Caravati, donde autoridades municipales y provinciales destacaron la relevancia institucional y cultural que implica para Catamarca haber sido seleccionada como sede de este encuentro federal e internacional.

Participaron de la conferencia de prensa el director general de Cultura de la Municipalidad de la Capital, Alejandro Farfán; la secretaria de Educación, Cultura y Deporte de la Capital, Marqueza Blanco; la administradora de Gestión Cultural de la Municipalidad, Valeria Berrondo; la directora de Patrimonio y Museos del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia, Edith Cardoso; y la encargada de Casa Caravati, Noelia Zurita.

Un hecho histórico para el Norte Argentino

La realización del encuentro en Catamarca representa un acontecimiento de relevancia para la región, debido a que será la primera vez que el Encuentro Nacional de CECA Argentina se llevará adelante en el Norte Argentino. El evento es organizado de manera conjunta por la Municipalidad de la Capital, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia y CECA Argentina, Comité de Educación y Acción Cultural del Consejo Internacional de Museos (ICOM).

Bajo el lema "Tejiendo comunidades, articulando territorios", las jornadas buscarán generar espacios de reflexión sobre el rol de los museos como ámbitos de participación, aprendizaje e inclusión, promoviendo además el intercambio de experiencias entre profesionales y trabajadores vinculados al ámbito cultural y educativo.

Las actividades se desarrollarán en tres sedes principales de la Capital:

Museo Casa Caravati

Museo Virgen del Valle

CATA Centro de Arte y Tecnología Aplicada

Durante la presentación oficial, la secretaria de Educación, Cultura y Deporte de la Capital, Marqueza Blanco, subrayó el valor institucional de la designación de Catamarca como sede del encuentro. "Para nosotros es una acción muy importante. Estamos atravesando un nuevo proceso luego de haber sido seleccionados para recibir este evento y vamos a trabajar en conjunto con el Ministerio de Cultura de la Provincia. Queremos resaltar que, por primera vez en el norte de la República Argentina, San Fernando del Valle de Catamarca será sede de este encuentro nacional", expresó.

La funcionaria también destacó que ya comenzaron a recibirse consultas de profesionales e investigadores de distintos países de América Latina interesados en participar de las jornadas, lo que anticipa una convocatoria con fuerte presencia internacional y una amplia diversidad de experiencias vinculadas a la educación en museos y espacios culturales.

Museos, educación y construcción de comunidad

Uno de los ejes centrales del encuentro estará enfocado en la función educativa de los museos y en las estrategias que estos espacios desarrollan para fortalecer el vínculo con las comunidades. En ese sentido, la directora de Patrimonio y Museos del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia, Edith Cardoso, remarcó la importancia que la educación tiene dentro de las instituciones culturales.

"Sabemos la importancia que tiene la educación en nuestros espacios culturales y museísticos. Todos los días trabajamos no solo con artistas, sino también generando dinámicas educativas desde cada uno de nuestros espacios", señaló.

El encuentro buscará precisamente poner en diálogo esas experiencias territoriales y compartir proyectos que permitan ampliar las perspectivas sobre inclusión, participación comunitaria y construcción de redes culturales entre distintas regiones del país y del continente.

Agenda cultural y convocatoria internacional

Además de las actividades académicas y de intercambio profesional, la organización prevé una agenda complementaria orientada a mostrar distintos atractivos de la provincia. La administradora de Gestión Cultural de la Municipalidad, Valeria Berrondo, adelantó que se impulsarán recorridos y circuitos culturales destinados a quienes lleguen a Catamarca para participar del encuentro.

"Queremos que quienes lleguen a Catamarca puedan también recorrer distintos puntos estratégicos de la Capital a través de circuitos y tours culturales", explicó.

Berrondo también invitó a trabajadores, educadores y gestores de museos de toda Latinoamérica a presentar ponencias y proyectos para formar parte de las jornadas. Según indicó, ya se recibieron propuestas provenientes de México, Colombia y Paraguay, lo que evidencia el interés regional que ha despertado la convocatoria.

"Cada territorio tiene experiencias valiosas para compartir y poner en diálogo. Ese es uno de los grandes desafíos de este encuentro", sostuvo.

Inscripciones y presentación de trabajos

La convocatoria para la presentación de propuestas y ponencias ya se encuentra abierta. Desde la organización informaron que:

Los resúmenes podrán enviarse hasta el 30 de junio.

Los trabajos completos tendrán plazo de entrega hasta el 31 de julio.

Las inscripciones serán gratuitas.

Las personas interesadas en participar podrán realizar la inscripción a través del formulario habilitado por la organización: https://bit.ly/formularioinscripciónCECA2026

Asimismo, toda la información vinculada a ejes temáticos, modalidades de participación y requisitos para la presentación de trabajos se encuentra disponible en los canales oficiales de la Dirección General de Cultura de la Capital y del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia.

Con la confirmación de este encuentro, Catamarca se posicionará durante septiembre de 2026 como un punto de referencia para el debate sobre educación, patrimonio y gestión cultural, recibiendo a especialistas y referentes que trabajarán en torno a nuevas formas de pensar los museos y su vínculo con las comunidades.