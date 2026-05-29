Corte de ruta en Pajonal por el conflicto de usurpación de una vivienda

Durante la mañana de este viernes comenzó un corte de ruta sobre la Ruta Provincial 46, a la altura de la primera entrada a la localidad de Pajonal, en el departamento Pomán, en apoyo a la familia Tello Díaz. La medida fue convocada previamente por vecinos y allegados con el objetivo de visibilizar el conflicto denunciado por la familia, quienes aseguran haber sufrido la presunta usurpación de su vivienda y distintos hechos de violencia ocurridos durante los últimos días.

La protesta se desarrolla bajo una modalidad escalonada. Según indicaron los manifestantes, inicialmente el corte se realiza con habilitación de media calzada hasta las 9:00. Posteriormente, la modalidad pasará a cortes totales por períodos de una hora.

Los participantes señalaron que mantendrán las medidas de visibilización hasta obtener respuestas concretas por parte de la Justicia y de los organismos competentes. La manifestación se instaló como una forma de exponer públicamente el conflicto que atraviesa la familia y reclamar una pronta intervención judicial.

La denuncia de la familia Tello Díaz

La familia Tello Díaz decidió hacer pública la situación que atraviesa luego de denunciar la presunta usurpación de una vivienda perteneciente a Macarena Díaz de Tello. Según el relato difundido por los familiares, los hechos ocurrieron durante la jornada del miércoles antes del mediodía.

De acuerdo con lo expresado por la familia, la vivienda habría sido ocupada por una mujer de apellido Salazar Rodríguez junto a sus hijas. Según denunciaron, el ingreso se habría producido por la fuerza y las personas involucradas portarían armas blancas.

Uno de los puntos que la familia considera más delicados está vinculado a una supuesta orden de restricción. Según sostienen, Salazar tendría una restricción hacia integrantes de la familia Tello y también hacia la vivienda en cuestión. En ese contexto, aseguran que se habría producido una situación de violación y desobediencia judicial.

Además, los denunciantes sostienen que no sería la primera vez que la mujer intenta ocupar viviendas. Según manifestaron, existirían denuncias previas y testigos relacionados con otros episodios violentos.

Reclamos por demoras judiciales

La familia Tello Díaz expresó además su indignación por la demora judicial y manifestó preocupación por la situación dentro de la vivienda. Según denunciaron, en el interior del inmueble se estarían destruyendo pertenencias, documentación importante y objetos adquiridos "con mucho esfuerzo y sacrificio".

Los familiares señalaron también que existen publicaciones y videos difundidos por la otra parte que, según afirman, contienen información falsa y buscan instalar una versión diferente de los hechos denunciados. "Estamos perdiendo nuestra casa y también nuestras cosas materiales. Pedimos que la Justicia actúe rápido", expresaron familiares de Jairo Tello al referirse a la situación que atraviesan.

En paralelo, la familia también sostuvo que anteriormente se registraron agresiones hacia familiares de Jairo Tello, además de daños en la comisaría y en el hospital de Pomán, hechos que mencionan como parte de un conflicto previo que continúa generando tensión.

El corte de ruta como medida de visibilización

En medio del conflicto, vecinos y allegados convocaron a un corte de ruta pacífico sobre la Ruta Provincial 46 para respaldar públicamente a la familia Tello Díaz. La convocatoria se concretó este viernes desde las 07:00 horas en la primera entrada a Pajonal.

Los manifestantes remarcaron que el objetivo principal de la protesta es exigir una pronta intervención de la Justicia y mantener visible el reclamo mientras continúe abierta la investigación.

La protesta se desarrolla en un contexto donde la situación permanece bajo análisis judicial. Según se informó, en la Justicia obran denuncias cruzadas entre las partes involucradas, por lo que el caso continúa siendo materia de investigación.