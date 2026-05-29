El Poncho Sunset sorteará un 0 km en una noche especial por el Día del Amigo

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026 sumará uno de sus momentos más convocantes y esperados durante la celebración del Día del Amigo. El próximo lunes 20 de julio, el Poncho Sunset ofrecerá una noche especial en el Estadio Bicentenario, donde además de una destacada programación artística se realizará el sorteo de un Fiat Cronos 0 km entre el público asistente.

La propuesta combinará música en vivo, celebración y premios en el marco de una jornada pensada especialmente para una de las fechas más convocantes del calendario social y cultural. El evento formará parte de la programación oficial de la fiesta más importante del invierno catamarqueño y buscará consolidarse como uno de los grandes atractivos de esta edición 2026.

El premio principal será un Fiat Cronos Like MT5 motor 1.3 modelo 2026, entregado por Ledian Automotores y sorteado durante la noche del Poncho Sunset sobre el escenario del Estadio Bicentenario.

¿Cómo participar?

A diferencia de años anteriores, la organización confirmó una modalidad distinta para participar del sorteo. En esta oportunidad, quienes adquieran su entrada para la jornada del 20 de julio participarán automáticamente por el vehículo, sin necesidad de completar cupones adicionales ni realizar trámites complementarios.

La participación quedará directamente asociada a la compra del ticket para esa noche especial del Poncho Sunset, lo que permitirá que cada persona que asista tenga posibilidades de acceder al premio mayor. Además, desde la organización explicaron que cada entrada adquirida otorgará una nueva posibilidad de participación dentro del sorteo previsto para la jornada.

La iniciativa apunta a sumar un atractivo extra a una de las noches más convocantes de la Fiesta del Poncho, combinando la experiencia artística con la expectativa generada alrededor del sorteo del automóvil.

Celebrar el Día del Amigo

La jornada del Poncho Sunset fue diseñada especialmente para celebrar el Día del Amigo con una programación artística de gran convocatoria. El escenario del Estadio Bicentenario recibirá a reconocidos artistas nacionales y referentes de distintos géneros musicales.

La cartelera anunciada para esa noche incluirá las actuaciones de:

Abel Pintos.

Euge Quevedo junto a La Banda de Carlitos.

Los Herrera.

La presencia de estos artistas forma parte de una propuesta orientada a reunir a miles de personas en una noche atravesada por la música en vivo y el espíritu festivo propio de la celebración del 20 de julio.

El Poncho Sunset buscará así convertirse en uno de los puntos centrales de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026, integrando espectáculos, celebración popular y premios para el público.

El Fiat Cronos 0 km

El anuncio del sorteo del vehículo sumó expectativa entre quienes planean asistir a la fiesta. El Fiat Cronos Like MT5 motor 1.3 modelo 2026 será entregado por Ledian Automotores y representará el premio principal de la jornada.

Desde la organización también se informó que los gastos vinculados a la entrega del vehículo deberán ser afrontados por el ganador. Entre ellos se encuentran:

Gastos de patentamiento.

Impuestos.

Otros cargos asociados a la entrega de la unidad.

La aclaración fue realizada junto con la presentación de la modalidad del sorteo y las condiciones generales de participación.