Turismo Capacita 2026 llega a Santa Rosa con un taller sobre inteligencia artificial

La Secretaría de Gestión Turística de Catamarca, a través de la Dirección de Calidad Turística, continuará desarrollando el programa Turismo Capacita 2026 con una nueva actividad destinada a emprendedores y prestadores turísticos del departamento Santa Rosa. La iniciativa tendrá lugar el próximo martes 2 de junio y estará centrada en el fortalecimiento de herramientas digitales orientadas a mejorar la promoción y comercialización de servicios turísticos.

La jornada se llevará adelante de 9.30 a 11.30 horas en la Hostería Municipal Alijilán, espacio elegido para desarrollar una propuesta presencial que buscará acercar nuevas herramientas tecnológicas a actores vinculados con la actividad turística local.

En esta oportunidad, el eje central de la capacitación será el taller denominado "IA turística: automatización para vender en redes sociales", una propuesta orientada al uso de herramientas de inteligencia artificial aplicadas específicamente al sector turístico y a las estrategias de comunicación digital.

Herramientas digitales para potenciar la actividad

La nueva edición de Turismo Capacita 2026 se enmarca dentro de las acciones que impulsa la Secretaría de Gestión Turística para acompañar el desarrollo de prestadores y emprendedores mediante capacitaciones vinculadas a la innovación y la calidad de los servicios.

El taller previsto en Santa Rosa pondrá el foco en la utilización de recursos tecnológicos y herramientas de automatización vinculadas a redes sociales y estrategias de venta digital. El objetivo es brindar conocimientos que permitan mejorar la presencia digital de emprendimientos turísticos y optimizar las posibilidades de promoción de servicios y experiencias vinculadas al turismo local.

La capacitación se presenta además como una instancia para acercar conceptos vinculados a la inteligencia artificial aplicada al sector, en un contexto donde las plataformas digitales y los sistemas automatizados adquieren cada vez mayor relevancia en la comunicación y comercialización turística.

Un espacio de acompañamiento

Además del taller principal, durante la jornada se realizará un relevamiento de prestadores turísticos del departamento Santa Rosa. Esta instancia permitirá identificar a los actores vinculados con la actividad y acercar información relacionada con el registro de prestadores turísticos.

Desde la organización indicaron que también se brindará asesoramiento específico orientado a resolver consultas y acompañar a quienes desarrollan actividades vinculadas al turismo en la región.

La propuesta apunta especialmente a fortalecer las capacidades de emprendedores y prestadores locales mediante herramientas tecnológicas que contribuyan a mejorar la calidad de los servicios y ampliar las posibilidades de promoción y venta en entornos digitales.

Turismo Capacita 2026

El programa Turismo Capacita 2026 continúa sumando actividades orientadas a la formación y actualización del sector turístico en distintos puntos de Catamarca. En este caso, la incorporación de contenidos vinculados a inteligencia artificial y automatización marca una línea de trabajo enfocada en las nuevas dinámicas de comunicación y comercialización digital.

La jornada en la Hostería Municipal Alijilán buscará acercar herramientas prácticas para que emprendedores y prestadores puedan incorporar nuevas estrategias digitales en sus actividades diarias. La iniciativa se orienta a fortalecer la competitividad de los servicios turísticos mediante el uso de tecnologías aplicadas a la difusión, promoción y ventas.

Con esta nueva actividad en Santa Rosa, la Secretaría de Gestión Turística y la Dirección de Calidad Turística continúan impulsando espacios de capacitación destinados a acompañar el crecimiento del sector, promover la profesionalización de los prestadores y fomentar el uso de herramientas digitales en el desarrollo de la actividad turística local.

Quienes deseen participar podrán inscribirse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/otUT3E9zBzGVv5e17





