Avanza la repavimentación de la avenida Belgrano con nuevos cortes de tránsito

Los trabajos de repavimentación sobre la avenida Belgrano continúan avanzando en la ciudad capital y este lunes se mantendrán los cortes de tránsito en el tramo comprendido entre las calles Junín y Sarmiento, según informaron desde Vialidad Provincial y la Municipalidad de la Capital, organismos que llevan adelante la intervención de manera conjunta.

Las tareas se desarrollarán durante la franja horaria de 09:00 a 16:00, período en el cual la circulación vehicular permanecerá interrumpida en ese sector clave del microcentro. Desde las áreas responsables de la obra solicitaron a conductores y peatones extremar las precauciones, respetar la señalización dispuesta en la zona y utilizar calles alternativas para evitar demoras y congestiones.

La repavimentación de la avenida Belgrano forma parte de un plan integral de mejoras viales impulsado por el Gobierno provincial y el municipio capitalino, con el objetivo de optimizar la circulación, reforzar la seguridad vial y prolongar la vida útil de una de las arterias más transitadas de la ciudad. Se trata de una vía estratégica, utilizada a diario por transporte público, vehículos particulares y tránsito comercial, lo que hacía necesaria una intervención de fondo.

Según se detalló, los trabajos incluyen el levantamiento del pavimento deteriorado, la preparación de la base, la colocación de nueva carpeta asfáltica y tareas complementarias de nivelación. En etapas posteriores, está previsto avanzar con la demarcación horizontal, mejoras en la señalización y ajustes en bocacalles y cruces peatonales, con el fin de garantizar una circulación más ordenada y segura.

Desde el área de Obras Públicas remarcaron que la planificación de los trabajos por franjas horarias busca minimizar el impacto en la actividad comercial y en el tránsito urbano, aunque reconocieron que se trata de una obra que genera molestias temporales inevitables. En ese sentido, destacaron la importancia de la colaboración de los vecinos y conductores durante el desarrollo de las tareas.

El corte sobre avenida Belgrano entre Junín y Sarmiento se suma a otras intervenciones similares que se vienen realizando en distintos puntos de la ciudad, en el marco de un programa de recuperación de la red vial urbana, que prioriza sectores con alto nivel de deterioro y circulación constante. Desde el municipio indicaron que estas obras permitirán reducir costos de mantenimiento a futuro y mejorar las condiciones de transitabilidad, especialmente en épocas de lluvias.

Mientras duren los trabajos, el tránsito será desviado por calles alternativas, que estarán debidamente señalizadas. Asimismo, se recomienda a los automovilistas planificar los recorridos con antelación, evitar la zona intervenida en horarios pico y atender las indicaciones del personal de tránsito que se encuentra apostado en el lugar.

Las autoridades recordaron que el cumplimiento de las medidas de seguridad y la paciencia de los usuarios resultan fundamentales para que la obra pueda ejecutarse en los plazos previstos. Una vez finalizados los trabajos en este tramo, la avenida Belgrano contará con una calzada renovada, más segura y adecuada para el flujo vehicular que soporta diariamente.