Lluvias en el oeste provincial: despejan rutas afectadas por derrumbes y caída de material

Las lluvias registradas en el oeste provincial durante las últimas horas generaron derrumbes, caídas de material y complicaciones en la circulación sobre varias rutas provinciales, lo que motivó la intervención inmediata de la Dirección Provincial de Vialidad, que desplegó equipos de trabajo para garantizar la seguridad vial y restablecer la transitabilidad.

Según el parte oficial emitido a las 08:30 horas, las precipitaciones provocaron el desprendimiento de rocas y sedimentos en distintos sectores de la red vial, una situación frecuente en zonas serranas tras eventos climáticos de intensidad. Ante este escenario, las autoridades solicitaron a los usuarios extrema precaución, respeto por la señalización preventiva y atención a las indicaciones del personal vial apostado en los tramos afectados.

Uno de los sectores donde se concentran las tareas es la Ruta Provincial N°46, en el tramo comprendido entre la Cuesta de Belén y el barrio La Puntilla. Allí, cuadrillas de Vialidad Provincial trabajan en la limpieza y despeje de la calzada, retirando material arrastrado por el agua y desprendimientos de ladera que dificultan la circulación normal de vehículos. Se trata de una vía estratégica para la conectividad regional, por lo que las tareas se realizan de manera intensiva para reducir riesgos y demoras.

Otra de las zonas comprometidas es la Ruta Provincial N°18, a la altura de Singuil, donde se registraron derrumbes parciales. Si bien el tránsito no se encuentra completamente interrumpido, desde el organismo provincial advirtieron que la circulación debe realizarse con suma cautela, especialmente en horarios de baja visibilidad y durante la noche.

En tanto, en el departamento Andalgalá, personal vial se encuentra trabajando sobre la Ruta Provincial N°48, desde el empalme con la Ruta Provincial N°1 hasta la Cuesta de La Chilca. En este sector se llevan adelante trabajos viales en ejecución, que incluyen tareas de despeje, evaluación del estado de la calzada y control preventivo ante posibles nuevos desprendimientos.

La situación también requiere especial atención en la localidad de Aconquija, donde las autoridades recomendaron circular con precaución en cruces y badenes, debido al escurrimiento de agua provocado por las lluvias. Estos puntos suelen presentar acumulación de barro y correntías temporarias, lo que puede generar pérdida de adherencia y aumentar el riesgo de accidentes.

Desde Vialidad Provincial explicaron que este tipo de intervenciones forman parte de los protocolos de emergencia climática, que se activan ante fenómenos meteorológicos que afectan la seguridad vial. En ese marco, se recordó que las condiciones pueden variar rápidamente, por lo que es fundamental que los conductores se mantengan informados a través de los canales oficiales antes de emprender viajes por rutas del interior.

Asimismo, las autoridades insistieron en la importancia de no intentar atravesar sectores comprometidos, reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y evitar maniobras riesgosas. El respeto a la señalización y a las indicaciones del personal vial resulta clave para prevenir incidentes mientras continúan los trabajos.

Las tareas de limpieza y mantenimiento continuarán durante la jornada y podrían extenderse en función de la evolución del clima y del estado de los tramos afectados. Desde el organismo provincial aseguraron que el objetivo es restablecer la transitabilidad plena lo antes posible, priorizando siempre la seguridad de quienes circulan por la red vial.

Finalmente, se recomendó a transportistas, turistas y vecinos del interior planificar los traslados con anticipación, consultar el estado actualizado de las rutas y extremar los cuidados al conducir en zonas de montaña, especialmente luego de lluvias intensas.