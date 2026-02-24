Avanzan las obras en Av. Los Legisladores: ¿Cómo siguen los cortes y desvíos?

Los trabajos de mejora vial continúan desarrollándose en la Avenida Los Legisladores, uno de los corredores de circulación más relevantes de la ciudad. Según se informó oficialmente, durante este martes y miércoles se ejecutan tareas de fresado y repavimentación en el tramo comprendido entre la Avenida México y la Rotonda Circuito de la Vida, ubicada en el sector del Parque Adán Quiroga.

La intervención forma parte de un esquema de mejoras que apunta a optimizar la transitabilidad y el estado general de la calzada en un sector que concentra un importante flujo vehicular diario. Las tareas se concentran específicamente en el corredor norte-sur, donde las cuadrillas trabajan con maquinaria destinada al fresado del pavimento existente y su posterior repavimentación.

Cortes programados y horario de restricción

Como consecuencia directa de estas obras, se dispuso la interrupción total del tránsito en el corredor norte-sur en el horario comprendido entre las 8:00 y las 18:00 horas durante las dos jornadas mencionadas.

El detalle de la medida incluye:

Tramo afectado: desde Av. México hasta la Rotonda Circuito de la Vida (Parque Adán Quiroga).

Sentido con restricción: corredor norte-sur.

Horario de interrupción: de 8:00 a 18:00 horas.

Duración prevista: martes y miércoles.

Esta disposición implica modificaciones temporales en la circulación habitual, por lo que se prevé que los conductores deban optar por vías alternativas mientras se desarrollan las tareas. El objetivo de concentrar los trabajos en un rango horario específico responde a la planificación operativa establecida para la ejecución de las obras.

Habilitación del corredor sur-norte

En paralelo al avance de los trabajos en uno de los sentidos de circulación, se informó que ya fueron finalizadas las tareas de repavimentación en el corredor sur-norte, el cual quedó formalmente habilitado para la circulación vehicular.

De este modo, mientras se mantiene la interrupción parcial en uno de los sentidos, el tránsito puede desarrollarse con normalidad en el tramo ya intervenido y concluido. Esta habilitación parcial permite mantener operativo el eje vial en al menos uno de sus carriles principales, reduciendo el impacto total sobre la movilidad urbana.

La finalización de los trabajos en el corredor sur-norte marca un avance concreto dentro del esquema general de obras sobre la avenida, evidenciando una ejecución por etapas que permite intervenir progresivamente ambos sentidos de circulación.