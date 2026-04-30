Avanzan las obras de repavimentación en Av. Galíndez y Av. San Martín

En el marco de un plan estratégico de recuperación vial, la Municipalidad de la Capital, en conjunto con Vialidad Provincial, avanza con obras de repavimentación en arterias fundamentales de la ciudad. El objetivo central de estas intervenciones es optimizar la seguridad vial y responder al deterioro progresivo de la carpeta asfáltica, afectada por el intenso flujo vehicular que atraviesa estos corredores.

Las tareas en ejecución se concentran actualmente en dos ejes clave del entramado urbano: la Avenida Gobernador Galíndez y la Avenida San Martín, donde se desarrollan trabajos de gran escala que apuntan a una renovación integral de la calzada.

Uno de los frentes de obra más relevantes se encuentra en la Av. Gobernador Galíndez, en el tramo comprendido entre Gobernador Felipe Figueroa y Av. Virgen del Valle. En este sector, las cuadrillas trabajan sobre una superficie de 17.220 metros cuadrados, donde se llevan adelante tareas de:

Fresado de la carpeta existente

Colocación de concreto asfáltico nuevo

Estas acciones forman parte de un proceso técnico que busca garantizar mayor durabilidad y mejores condiciones de transitabilidad.

Como consecuencia de estas intervenciones, el tránsito permanecerá interrumpido en el corredor este-oeste durante la jornada del martes, en el horario de 08:00 a 17:00 horas, lo que implica modificaciones temporales en la circulación habitual de la zona.

Obras en Av. San Martín

En paralelo, se desarrollan trabajos en la Avenida San Martín, donde la intervención abarca un tramo de 18 cuadras, desde Acosta Villafañez hasta Av. Padre Santiago Sonzi. En este corredor, se ejecuta una obra que incluye múltiples componentes técnicos sobre una superficie de 17.086 metros cuadrados. Las tareas contemplan:

Colocación de nueva carpeta asfáltica

Bacheo intensivo

Imprimación de la superficie

Reparación de 60 metros lineales de cordón cuneta

Intervención en 14 badenes

Este conjunto de trabajos responde a un enfoque integral que no solo apunta a la superficie de rodamiento, sino también a elementos estructurales que inciden directamente en el drenaje y la durabilidad del pavimento.

Una intervención integral

El secretario de Urbanismo y Arquitectura, Javier Varela, subrayó el carácter estructural de las obras en curso. "Estamos mejorando la infraestructura para optimizar la circulación. No se trata solo de parches, sino de una renovación total que incluye un plan intensivo de bacheo en toda la Capital", expresó.

La definición del funcionario pone en relieve el alcance del programa, que no se limita a intervenciones puntuales, sino que forma parte de una estrategia sostenida de recuperación urbana.

Próximos frentes de obra

Una vez finalizadas las tareas actuales, las cuadrillas continuarán con nuevas intervenciones en distintos puntos de la ciudad, ampliando el alcance del plan de asfaltado. Entre los próximos sectores previstos se encuentran:

Calle Ingamana (Barrio 920) : una conexión clave entre la zona oeste y la Av. Galíndez

: una conexión clave entre la zona oeste y la Av. Galíndez Avenida Colón : donde se aplicará tecnología de microaglomerado para prolongar la vida útil del pavimento

: donde se aplicará tecnología de para prolongar la vida útil del pavimento Avenida Manuel Navarro: con un proyecto de repavimentación total de 3,2 kilómetros, una obra largamente esperada por los vecinos de la zona sur

Estas futuras intervenciones consolidan la continuidad del programa y su proyección sobre distintos sectores de la Capital.

Un plan ambicioso

El municipio, bajo la gestión del intendente Gustavo Saadi y con el acompañamiento del Gobierno provincial, impulsa un ambicioso plan de asfaltado que abarca tanto nuevas arterias en barrios periféricos como la recuperación de calles y avenidas existentes. Este enfoque busca atender demandas históricas de distintos sectores de la ciudad, al tiempo que responde al desgaste generado por la alta transitabilidad en los principales corredores urbanos.

Desde la Municipalidad se solicita a los conductores respetar la señalización, utilizar vías alternativas y circular con extrema precaución en las zonas intervenidas. Estas medidas son fundamentales para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los peatones.

En este contexto, también se apela a la paciencia y colaboración de la comunidad, entendiendo que las obras generan inconvenientes temporales, pero que apuntan a un beneficio estructural a mediano y largo plazo.

El objetivo final es claro: avanzar hacia una ciudad con calles y avenidas más seguras, mejorando la calidad de vida de los vecinos y ofreciendo condiciones más adecuadas para quienes visitan la Capital.