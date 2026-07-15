Avanzan las tareas de despeje en la Ruta Provincial N° 48 tras los derrumbes

La Dirección Provincial de Vialidad informó que ya se encuentran en marcha los trabajos de liberación, limpieza y despeje sobre la Ruta Provincial N° 48, en el sector de Cuesta El Clavillo, ubicado en la localidad de Aconquija, luego de los importantes derrumbes que se registraron en esa zona.

Las tareas comenzaron durante la jornada de ayer y continúan desarrollándose con el objetivo de restablecer las condiciones de circulación en uno de los tramos afectados por el desprendimiento de material.

El operativo se lleva adelante mediante la utilización de maquinaria pesada y la intervención de personal vial, que trabaja de manera continua en la remoción de los materiales acumulados sobre la calzada y en el acondicionamiento del camino. La finalidad de estas acciones es recuperar la transitabilidad del sector una vez que las condiciones permitan habilitar nuevamente la circulación de vehículos de manera segura.

Maquinaria pesada y personal vial

De acuerdo con la información suministrada por la Dirección Provincial de Vialidad, los trabajos se concentran en la remoción del material desprendido como consecuencia de los derrumbes registrados en la Cuesta El Clavillo.

Las tareas incluyen además el acondicionamiento de la calzada, una etapa necesaria para restablecer las condiciones adecuadas de circulación una vez que finalicen las labores de despeje.

La ruta permanece interrumpida

Mientras continúan los trabajos de limpieza y despeje, la Ruta Provincial N° 48 permanece interrumpida en el sector afectado por los derrumbes.

Por ese motivo, la Dirección Provincial de Vialidad solicitó a los conductores respetar las medidas de seguridad implementadas durante el operativo y evitar el ingreso al tramo donde se desarrollan las tareas. Estas medidas buscan facilitar el desarrollo del operativo y preservar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios de la red vial.

Camino alternativo recomendado

Ante la interrupción de la Ruta Provincial N° 48, la Dirección Provincial de Vialidad informó cuál es el recorrido recomendado para quienes necesiten desplazarse por la región. El camino alternativo sugerido consiste en utilizar:

Ruta Provincial N° 1.

Ruta Provincial N° 18 (Cuesta de Singuil).

Llegada a la localidad de Balcozna.

Esta alternativa permitirá mantener la circulación mientras permanezca cerrado el tramo afectado de la Ruta Provincial N° 48.

Precaución en la Ruta Provincial N° 1

Además de las tareas que se ejecutan en la Cuesta El Clavillo, la Dirección Provincial de Vialidad informó que también se desarrollan trabajos de obra sobre la Ruta Provincial N° 1.

Las intervenciones se realizan específicamente en el tramo comprendido entre Loma Larga y Las Chacritas, donde también se solicita extremar las medidas de precaución.