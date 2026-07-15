Es el tatú carreta más grande del mundo y es argentino: el operativo para preservarlo

La Administración de Parques Nacionales (APN) informó que se concretó con éxito la colocación de un dispositivo de seguimiento satelital a un ejemplar de tatú carreta (Priodontes maximus), considerado el armadillo más grande del mundo, en el Parque Nacional El Impenetrable, ubicado en la provincia del Chaco.

El procedimiento representa un nuevo paso en las acciones de investigación y conservación de esta especie, ya que se trata del segundo ejemplar monitoreado mediante tecnología GPS dentro de esta área protegida. La primera intervención de estas características había sido realizada durante el año 2023, marcando el inicio de un seguimiento científico de largo plazo sobre la especie.

El tatú carreta se encuentra en peligro de extinción en la Argentina y está catalogado como vulnerable a nivel global, situación que convierte a este tipo de estudios en herramientas fundamentales para obtener información que contribuya a su preservación.

El proyecto científico

La colocación del dispositivo forma parte del Proyecto Tatú Carreta, una iniciativa científica y de conservación impulsada por el Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA).

Este proyecto desarrolla el primer estudio ecológico de largo plazo sobre el tatú carreta en la Argentina y tiene como finalidad generar información esencial acerca de distintos aspectos de la biología de la especie. Entre los principales objetivos de la investigación se encuentran el conocimiento de:

Los patrones de movimiento.

El uso del hábitat.

Los requerimientos ecológicos para su conservación.

La obtención de información científica que fortalezca las estrategias de manejo de la especie.

Las tareas de campo se desarrollan en diferentes áreas protegidas del país, entre ellas el Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia del Chaco, y el Parque Nacional Copo, en Santiago del Estero.

La importancia del seguimiento satelital

Desde la Administración de Parques Nacionales explicaron que el monitoreo mediante tecnología satelital permitirá conocer con mayor precisión cómo se desplaza el ejemplar bajo distintas condiciones ambientales y comprender mejor su comportamiento dentro de los ecosistemas donde habita.

La información obtenida permitirá además:

Evaluar el efecto de los diferentes niveles de protección sobre los movimientos del animal.

Analizar el impacto de los distintos grados de disturbio presentes en el ambiente.

Identificar áreas prioritarias para la conservación.

Detectar corredores biológicos fundamentales para la preservación de la especie en la región chaqueña.

Todos estos datos serán incorporados a las estrategias de manejo y conservación desarrolladas en conjunto entre la Administración de Parques Nacionales y distintas instituciones científicas, con el propósito de fortalecer las acciones destinadas a garantizar la supervivencia del tatú carreta en su ambiente natural.

Una vez finalizada la colocación del dispositivo de seguimiento y luego de realizar una evaluación sanitaria a cargo del equipo veterinario, el ejemplar fue liberado en el mismo sitio donde había sido capturado, una medida adoptada para minimizar cualquier alteración de su comportamiento natural y asegurar que continúe desarrollando sus actividades habituales dentro del ecosistema.

El armadillo más grande del mundo

El tatú carreta es reconocido como el armadillo viviente de mayor tamaño. Entre sus características físicas más destacadas figura un caparazón cubierto por placas rectangulares no superpuestas, organizadas en hileras que le proporcionan una notable flexibilidad para desplazarse. Además, posee entre 11 y 13 bandas móviles, una de las particularidades que distinguen a esta especie.

Su cabeza es alargada y presenta orejas pequeñas. Las extremidades son especialmente robustas y sus patas delanteras cuentan con garras muy desarrolladas. La más llamativa es la garra central, que puede alcanzar hasta 20 centímetros de longitud, una adaptación que le permite excavar con gran eficiencia.

La cola también constituye un rasgo distintivo, ya que es larga y está recubierta por pequeñas placas, de acuerdo con la descripción brindada por el Sistema de Información de Biodiversidad (SIB).

Distribución y amenazas para la especie

El tatú carreta es una especie terrestre que habita en cercanías de cursos de agua dentro de ambientes de selva tropical. Su distribución se extiende desde el norte de Venezuela y las Guyanas, hasta Paraguay y el norte de la Argentina. Entre sus hábitos característicos se encuentra la construcción de madrigueras, que generalmente excava en pastizales o en áreas abiertas del bosque, donde encuentra condiciones adecuadas para refugiarse.

Sin embargo, la continuidad de sus poblaciones enfrenta importantes amenazas. De acuerdo con la información difundida, los principales factores que ponen en riesgo la supervivencia del tatú carreta son la caza, la deforestación de su hábitat y la captura ilegal destinada a la venta clandestina.

En ese contexto, el nuevo monitoreo satelital desarrollado en el Parque Nacional El Impenetrable constituye una herramienta destinada a ampliar el conocimiento científico sobre la especie y aportar información que permita diseñar y fortalecer estrategias de conservación para uno de los mamíferos más emblemáticos y amenazados de la fauna argentina.