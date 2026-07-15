Poncho 2026: la identidad de la fiesta en la pérgola central y los pabellones

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026 presenta una renovada propuesta visual que busca acompañar a los visitantes desde el momento en que ingresan al Predio Ferial, integrando cada uno de sus espacios bajo un mismo lenguaje estético y conceptual.

La ambientación fue concebida para que el recorrido por la fiesta no se limite únicamente a los distintos pabellones y sectores de exposición, sino que también se convierta en una experiencia marcada por el diseño, la arquitectura, la iluminación y la artesanía. Todo el proyecto gira en torno al concepto "Identidad en Movimiento", una idea que representa el crecimiento y la evolución permanente de una celebración que cada año reúne a miles de personas alrededor de la cultura, el arte y las tradiciones de Catamarca.

Desde el ingreso, la propuesta busca transmitir una identidad visual coherente, en la que cada intervención forma parte de un sistema pensado para conectar los diferentes espacios del predio y poner en valor la riqueza cultural de la provincia.

La chakana como eje de la identidad visual

Como hilo conductor de esta edición, la chakana vuelve a ocupar un lugar central dentro de la propuesta estética del Poncho 2026. Este símbolo ancestral de los pueblos andinos representa el equilibrio y la conexión entre distintos mundos y sirve como punto de partida para el desarrollo de toda la identidad visual de la fiesta.

A partir de su geometría se construyó un sistema de líneas que recorre los distintos espacios del Predio Ferial, inspirado en los tejidos tradicionales y en el movimiento constante que caracteriza a esta celebración.

La propuesta incorpora además una paleta cromática en la que predominan los colores celeste y blanco, en referencia a la bandera argentina y al carácter federal del evento. A estos elementos se suman detalles dorados, destinados a destacar el trabajo artesanal, considerado uno de los principales protagonistas de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

La pérgola central y un ingreso pensado como experiencia

El recorrido comienza en la explanada de ingreso, donde la gran pérgola central recibe al público con una intervención compuesta por bastidores suspendidos e iluminados. Esta instalación reinterpreta la bandera argentina y anticipa el lenguaje visual que acompañará toda la edición 2026, estableciendo desde el primer momento una continuidad estética que se extiende a lo largo de todo el Predio Ferial.

La intervención forma parte de una estrategia que busca convertir el ingreso en el primer capítulo de una experiencia visual integral, en la que cada elemento arquitectónico y gráfico dialoga con el concepto de identidad que inspira la edición.

Poncho Diseño celebra diez años

Uno de los sectores que presenta las principales novedades es Poncho Diseño, que en esta edición celebra diez años de crecimiento.

El pabellón reúne a 34 diseñadores en un espacio completamente renovado, pensado para destacar el talento y la creatividad del diseño catamarqueño. Entre las características del nuevo espacio se destacan:

Un acceso conmemorativo realizado mediante un entramado de sogas inspirado en el tejido del poncho.

Una pieza central retroiluminada.

Un sector de encuentro destinado a potenciar la experiencia de los visitantes.

La participación de 34 diseñadores en un espacio renovado.

La propuesta busca consolidar a Poncho Diseño como uno de los espacios destacados dentro del recorrido general de la fiesta.

Artesanías, patrimonio y una mirada contemporánea

El recorrido continúa hacia los accesos de los pabellones de Artesanías, donde las intervenciones toman como referencia los universos textil y cerámico para introducir a los visitantes en el ámbito de los oficios tradicionales.

En el interior de estos espacios, grandes piezas elaboradas por artesanos catamarqueños forman parte de la arquitectura expositiva y se integran con los sectores institucionales de la Escuela de Artesanías y la Escuela de Orfebrería.

Esta combinación permite desarrollar un recorrido donde el patrimonio cultural dialoga con una propuesta contemporánea, manteniendo como eje el trabajo artesanal y las expresiones tradicionales que distinguen a la provincia.

Un diseño integral para todo el Predio Ferial

La propuesta visual de la edición 2026 fue desarrollada por Grupo Cactus Fábrica de Diseño, responsable del diseño integral de la arquigrafía del Predio Ferial.

El proyecto articula distintos recursos en un sistema unificado que acompaña la experiencia del público. Entre los elementos que integran esta propuesta se encuentran:

Arquitectura.

Diseño gráfico.

Iluminación.

Señalética.

El objetivo consiste en unificar todos estos componentes para fortalecer la identidad cultural de Catamarca en cada uno de los espacios de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Turismo y un recorrido por toda la provincia

La experiencia continúa en el Pabellón de Turismo, ubicado luego del hall de ingreso. En este espacio, el Beato Mamerto Esquiú y la Virgen del Valle reciben al público antes de iniciar un recorrido por las distintas regiones turísticas de Catamarca, impulsado desde la ciudad Capital.

El recorrido se organiza mediante una señalética diferenciada por colores, que identifica las distintas rutas y agrupa a los municipios que las integran.

Este sistema permite guiar a los visitantes a través de un recorrido que pone en valor la riqueza natural, cultural y patrimonial de toda la provincia, convirtiendo el propio desplazamiento por el pabellón en una invitación a descubrir cada región de Catamarca.

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