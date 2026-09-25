Bañado de Ovanta se incorpora a la red de Historia Clínica Digital

Con el objetivo de mejorar el registro de los pacientes y fortalecer el trabajo en red, el Ministerio de Salud de la provincia llevó adelante la presentación e implementación de la Historia Clínica Digital y el Sistema de Gestión de Turnos en el Hospital de Bañado de Ovanta, departamento Santa Rosa.

La puesta en funcionamiento de estas herramientas representa la incorporación de un sistema destinado a acompañar el recorrido de la información de cada paciente durante las distintas instancias de atención. La iniciativa contempla tanto el circuito interno del hospital como aquellas situaciones en las que sea necesario recurrir a otros centros de mayor complejidad para realizar interconsultas.

En este marco, la secretaria de Planificación y Gestión en Salud, Dra. Daniela Ayala, explicó que para concretar la implementación se llevó adelante una capacitación dirigida a todo el personal del Hospital involucrado en el circuito de atención.

La funcionaria destacó que la Historia Clínica Digital permite que la información acompañe al paciente durante su atención, tanto en el recorrido que realiza dentro del propio Hospital como en otros establecimientos de mayor complejidad a los que deba concurrir por una interconsulta.

De acuerdo con lo señalado, este mecanismo apunta a favorecer un trabajo con mayor agilidad, optimizando los insumos y los tiempos, al mismo tiempo que busca mejorar la calidad de la atención brindada a los pacientes.

El turnero digital y la organización de la demanda

Junto con la Historia Clínica Digital, el Hospital de Bañado de Ovanta incorporó el Sistema de Gestión de Turnos, una herramienta orientada a organizar la demanda y coordinar la atención.

Ayala explicó que el turnero digital permitirá ordenar el requerimiento de atención y facilitar la coordinación de los pacientes dentro del establecimiento. De esta manera, la nueva herramienta se integra al proceso de modernización del circuito de atención junto con el registro digital de la información clínica.

La implementación requirió previamente la capacitación del personal que interviene en las diferentes etapas de atención, de modo que el sistema pueda incorporarse al funcionamiento cotidiano del Hospital.

La información clínica como eje de seguridad y calidad

Durante la actividad, la ministra de Salud de la provincia, Dra. Johana Carrizo, puso el foco en el trabajo necesario para concretar la incorporación de estas herramientas.

La ministra expresó que para hacer posible esta implementación existe "mucho trabajo, de diferentes personas y organismos, de un Gobierno que se compromete".

En ese sentido, remarcó que la Historia Clínica Digital no debe ser entendida solamente como un proceso de digitalización de la información de los pacientes. Según explicó, el alcance de la herramienta está directamente vinculado con la seguridad del paciente y la calidad de atención. Carrizo señaló que cualquier estudio o consulta queda registrado y que esa información será transversal en cualquier otro punto de la provincia al que el paciente deba recurrir. De esta forma, la información permanece guardada y puede acompañar el proceso de atención.

La ministra destacó específicamente que el sistema permite conservar:

La información clínica del paciente.

Los estudios por imágenes.

Las consultas realizadas.

Las prácticas efectuadas por el equipo de salud.

El registro de estos elementos constituye, según lo expresado durante la presentación, uno de los aspectos centrales de la implementación, debido a que permite disponer de la información generada durante las distintas instancias de atención.

Entrega de bienes a hospitales de la zona

La jornada también incluyó la entrega de bienes destinados a distintos establecimientos sanitarios. Los recursos fueron destinados al Hospital "René Hilario Jaime" de Alijilán, al Hospital de Los Altos, al Hospital de Bañado de Ovanta y al Hospital "Dr. Eduardo Ataliva Andrada" de Lavalle.

La entrega se desarrolló en el marco de las acciones realizadas durante la jornada, que combinaron la incorporación de herramientas digitales para el sistema de atención con mejoras y recursos destinados a establecimientos sanitarios de la zona.

De esta manera, la actividad no estuvo limitada exclusivamente a la puesta en funcionamiento de la Historia Clínica Digital y del sistema de turnos, sino que también contempló el fortalecimiento de distintos hospitales mediante la entrega de bienes.

Nueva oficina de Admisión y mejoras en Pediatría

Como parte de las acciones realizadas en el Hospital de Bañado de Ovanta, también se inauguró la nueva oficina de Admisión, un espacio vinculado al ingreso y organización de los pacientes dentro del establecimiento.

La jornada concluyó además con un recorrido por la sala de Pediatría, donde se realizaron refacciones destinadas a mejorar las condiciones de atención de los niños y niñas y de sus familias.

Las mejoras edilicias se incorporan así al conjunto de intervenciones desarrolladas en el hospital, junto con la implementación de las nuevas herramientas digitales. Mientras la Historia Clínica Digital apunta a fortalecer el registro y la disponibilidad de la información sanitaria, el Sistema de Gestión de Turnos busca organizar la demanda y coordinar la atención, y las refacciones en Pediatría están orientadas a mejorar el espacio destinado a la atención de los más pequeños y sus familias.

La incorporación de Bañado de Ovanta a la red de Historia Clínica Digital, junto con la implementación del turnero digital, la capacitación del personal, la entrega de bienes a establecimientos sanitarios y las mejoras realizadas en el Hospital, concentró así distintas acciones vinculadas con el funcionamiento y la atención en el sistema de salud provincial.