El Ejército realizará prácticas de tiro hoy en Chumbicha y pidió extremar las precauciones

El Ejército Argentino informó a los vecinos del barrio La Villa, de la ciudad de Chumbicha, que este viernes 25 de septiembre se llevará adelante una práctica de tiro en el Polígono Natural ubicado en la zona. Ante el desarrollo de esta actividad, se solicitó a la comunidad extremar las medidas de precaución y respetar las indicaciones establecidas para evitar la circulación por el sector durante el horario previsto.

De acuerdo con el comunicado difundido por la institución, las prácticas se desarrollarán durante una extensa franja horaria, comprendida entre las 08:00 y las 19:00. Por este motivo, el aviso apunta especialmente a los vecinos que viven en las cercanías del lugar y a quienes puedan tener animales en las inmediaciones del área donde se realizarán las actividades.

La comunicación oficial remarca la necesidad de adoptar las precauciones correspondientes y de difundir la información entre la comunidad, con el objetivo de que los vecinos conozcan con anticipación el desarrollo de las prácticas previstas para este viernes.

Una jornada de prácticas en el Polígono Natural

La actividad fue comunicada por el Ejército Argentino, delegación La Rioja, que informó específicamente a los habitantes del barrio La Villa de Chumbicha sobre la realización de la práctica de tiro.

El escenario establecido para el desarrollo de las actividades es el Polígono Natural ubicado en la zona, donde las prácticas se extenderán durante once horas, de acuerdo con el horario consignado en el comunicado. La extensión del horario hace que el pedido de precaución abarque prácticamente toda la jornada, por lo que desde el Ejército se solicitó tener en cuenta las recomendaciones comunicadas para el período en que se desarrollen las prácticas.

El pedido para quienes tienen animales

Uno de los puntos centrales del aviso está dirigido a las personas que tengan animales en las cercanías del sector donde se desarrollará la actividad.

El Ejército solicitó expresamente que los animales sean resguardados durante el desarrollo de las prácticas. La recomendación alcanza a quienes tengan animales en las proximidades del Polígono Natural y constituye uno de los principales aspectos señalados en la comunicación dirigida a la comunidad.

El pedido busca que, durante el horario establecido para las prácticas, los animales permanezcan bajo resguardo y no se encuentren circulando en las inmediaciones de la zona donde se llevará adelante la actividad.

Evitar la circulación por el sector

Además del resguardo de los animales, el comunicado establece otro pedido concreto para los vecinos: evitar circular por la zona durante el desarrollo de las prácticas de tiro.

La recomendación fue formulada para el período comprendido entre las 08:00 y las 19:00 de este viernes 25 de septiembre, coincidente con el horario informado para las actividades.

De esta manera, quienes residan en el barrio La Villa o tengan motivos para desplazarse por las inmediaciones deberán tener presente el aviso y evitar la circulación por el sector mientras se desarrollen las prácticas.