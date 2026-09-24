La ANMAT prohibió productos para adelgazar que se ofrecían por internet: cuáles son

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, comercialización, publicación y distribución de productos destinados a la reducción de peso que contengan como ingrediente retatrutide o retatrutida.

La medida alcanza a todo el territorio nacional y también comprende las ofertas realizadas a través de plataformas de venta electrónica, en el marco de una advertencia dirigida a la población sobre los riesgos vinculados con productos que incluyen una sustancia que todavía se encuentra bajo investigación clínica.

La decisión fue formalizada mediante la Disposición 6140/2026, publicada en el Boletín Oficial. De acuerdo con lo informado, la medida surgió luego de una denuncia recibida por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, en la que se alertaba sobre la existencia de enlaces web que ofrecían productos que contenían retatrutide.

La intervención de las autoridades sanitarias apunta de esta manera a impedir que productos que todavía no cuentan con la autorización correspondiente sean utilizados o comercializados para su administración en seres humanos.

Una sustancia que permanece bajo investigación clínica

Uno de los principales aspectos señalados por la ANMAT es que actualmente no existen especialidades medicinales en la República Argentina que contengan retatrutide. La sustancia se encuentra en una etapa de investigación clínica, debido a sus posibles efectos en pacientes con diabetes tipo II y en situaciones relacionadas con un control inadecuado de la glucemia.

La ANMAT la describe como un péptido experimental en fase 3 de investigación clínica. Según la información proporcionada por el organismo, su mecanismo de acción se vincula con su capacidad para actuar como un triple agonista de los receptores hormonales GLP-1, GIP y glucagón.

Dentro de ese marco de investigación, la sustancia presenta efectos relacionados con la reducción del peso corporal. Sin embargo, el hecho de encontrarse en investigación clínica implica que no cuenta actualmente con autorización para su utilización como especialidad medicinal en Argentina.

La situación constituye el fundamento central de la medida adoptada por el organismo sanitario frente a la aparición de productos que son ofrecidos bajo la declaración de contener este ingrediente.

Alertas en otros países

La preocupación por productos que contienen retatrutide no se limita al ámbito argentino. La información incorporada a la disposición señala que también se produjeron intervenciones de organismos sanitarios de otros países. En particular, la Agencia Nacional de Vigilancia de Brasil (ANVISA) y la Agencia Nacional de Vigilancia de Paraguay (DINAVISA) emitieron alertas relacionadas con productos que contienen este componente.

A esto se suma que el uso de retatrutide no está autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ni por la Agencia Europea de Medicamentos.

El dato forma parte del contexto considerado para advertir sobre la comercialización de productos que incluyen la sustancia y que pueden presentarse ante los consumidores como alternativas para la reducción de peso, pese a no contar con la autorización correspondiente en Argentina.

La denuncia que activó la intervención

La medida de la ANMAT tuvo como antecedente una denuncia recibida por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud.

La presentación advertía sobre la existencia de enlaces web que ofrecían productos con retatrutide. A partir de esa información se produjo la intervención de las áreas correspondientes del organismo sanitario. Posteriormente, el Servicio de Fiscalización de Cadena de Comercialización de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud recomendó la publicación de una alerta en la página web de la ANMAT.

El objetivo de esa comunicación fue advertir a la población sobre los riesgos para la salud que representan estos productos, especialmente frente a su oferta y eventual utilización sin la autorización sanitaria correspondiente. La situación adquiere particular relevancia porque la prohibición no se limita a una presentación comercial específica, sino que alcanza a todos los productos que declaren contener el componente señalado.

Prohibición para todos los lotes, tamaños y presentaciones

Como resultado de la medida adoptada, la ANMAT estableció una prohibición de alcance amplio. La disposición comprende todos los lotes, tamaños y presentaciones de cualquier producto destinado a la administración en humanos que declare contener como ingrediente "retatrutide" o "retatrutida".

La prohibición abarca:

Uso de los productos.

de los productos. Comercialización en todo el territorio nacional.

en todo el territorio nacional. Publicación de ofertas o productos que los contengan.

de ofertas o productos que los contengan. Distribución de las distintas presentaciones.

de las distintas presentaciones. Productos ofrecidos mediante plataformas de venta electrónica .

. Todos los lotes, tamaños y presentaciones que declaren contener retatrutide o retatrutida.

La medida permanecerá vigente hasta que los productos obtengan la autorización correspondiente de la ANMAT.