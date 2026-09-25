Viernes de calor intenso en Catamarca: ¿A cuánto llegará la máxima?

El día se presentará con condiciones agradables y temperaturas elevadas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. La principal característica de este viernes será el ascenso térmico cuando por la tarde el registro alcance una máxima de 35 grados. En tanto, la temperatura mínima se dio en la madrugada con 16 grados. Hacia la noche el termómetro se ubicará en torno de los 26 grados.

Cielo con algo de sol y nubes

En cuanto al estado del cielo, el organismo nacional pronostica que durante la madrugada el cielo se presentó parcialmente nublado. Con el avance de las horas, las condiciones pasaron a estar algo nubladas condición que se mantendrá durante la mañana y se extenderá durante la tarde y también en la noche.

De esta manera, el viernes estará marcado por una presencia variable de nubosidad, pero sin que ello se traduzca en posibilidades de precipitaciones. Por el contrario, el sol será el que tendrá presencia durante este viernes.

Viento de intensidad moderada

El Innombrable también tendrá presencia en esta jornada pero con velocidades más moderadas, en comparación a los días previos. Por la mañana, la intensidad disminuirá y se ubicará entre 7 y 12 km/h, manteniendo la dirección del Norte.

Ya durante la tarde, el viento volverá a intensificarse, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, pero cambiará su dirección predominante hacia el Noreste (NE). Finalmente, durante la noche, se prevén vientos de entre 7 y 12 km/h, esta vez desde el Noreste.

En síntesis, este viernes se caracterizará por una jornada seca, con nubosidad variable y un marcado aumento de la temperatura, que llevará el termómetro hasta los 35 grados. La ausencia de probabilidades de precipitaciones se mantendrá durante todo el día y más allá en los días venideros, mientras que los vientos tendrán velocidades moderadas y diferentes direcciones según el momento de la jornada.