Bancarios y universitarios iniciaron la última semana de abril con paros en rechazo a las políticas de Milei

La última semana de abril quedó atravesada por un escenario de conflictividad gremial simultánea que involucra a dos sectores clave del entramado público: el sistema financiero y el sistema universitario.

Tanto trabajadores bancarios como docentes y no docentes universitarios iniciaron medidas de fuerza en rechazo a las políticas implementadas por la gestión del presidente Javier Milei, con reclamos que convergen en dos ejes centrales:

El rechazo al cierre de 12 dependencias del Banco Central de la República Argentina (BCRA) .

. La exigencia de la aplicación "inmediata" de la Ley de Financiamiento Universitario.

El contexto general está atravesado por una crisis económica y laboral, que actúa como marco común de las protestas y profundiza la tensión entre los gremios y las autoridades nacionales.

Paro bancario: impacto en la logística del Banco Central

La Asociación Bancaria anunció un paro de 24 horas, que se extenderá hasta el martes a primera hora. La medida se adoptó en rechazo directo al cierre de 12 dependencias del BCRA, una decisión que, según el gremio, pone en riesgo 32 puestos de trabajo.

A este reclamo se suma la denuncia por la falta de diálogo con las autoridades nacionales, lo que agrava el conflicto y refuerza la continuidad de las medidas de fuerza.

El impacto de la huelga no se tradujo en el cierre de sucursales bancarias, que funcionaron con normalidad. Sin embargo, sí se registraron efectos en un área clave del sistema financiero:

Se vio afectada la red de logística del Banco Central .

. Se limitó la reposición de efectivo en cajeros automáticos .

. Se produjeron complicaciones en los tesoros regionales.

De esta manera, el conflicto no se expresó en la atención al público tradicional, sino en la infraestructura operativa que sostiene la circulación de dinero físico en distintas regiones.

Universidades en plan de lucha: clases públicas y paros

En paralelo, el sector universitario mantiene un plan de lucha sostenido desde el inicio de clases, que combina distintas modalidades de protesta. Docentes y no docentes reclaman principalmente la recomposición salarial y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario de manera "inmediata".

Durante toda la semana se desarrollaron medidas en distintas instituciones, incluyendo:

Clases públicas en espacios abiertos.

en espacios abiertos. Paros totales de actividades académicas .

. Modalidad de "paro a la japonesa", que implica atención al público pero sin dictado de clases.

Estas acciones se replicaron en todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en otras casas de altos estudios, consolidando un frente de protesta extendido a nivel nacional dentro del sistema universitario.

La continuidad de estas medidas está prevista desde el inicio de la semana y se mantendrá hasta el viernes 2 de mayo, prolongando el impacto sobre el calendario académico.

Reclamos salariales y tensiones en el sector no docente

El conflicto universitario no se limita al sector docente. El personal no docente también lleva adelante medidas de fuerza en el marco de sus negociaciones paritarias.

Según expresan los trabajadores, los salarios se encuentran "pisados" desde hace meses, lo que profundiza el malestar y se traduce en paros que acompañan el plan de lucha general del sector.

De este modo, el conflicto universitario se articula en dos frentes simultáneos:

Docentes: reclamos salariales y aplicación de la ley de financiamiento.

No docentes: demandas paritarias y actualización de ingresos.

Hacia una nueva escalada del conflicto universitario

Más allá de las acciones desarrolladas durante esta semana y las anteriores, el escenario de conflicto universitario ya proyecta nuevas medidas de mayor alcance.

Se encuentra en preparación:

Un paro nacional de todas las universidades .

. Una nueva Marcha federal universitaria a Plaza de Mayo, prevista para el martes 12 de mayo.

El objetivo central de esta movilización será reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la defensa de la universidad pública y gratuita, en un contexto de creciente tensión entre los gremios del sector educativo y el Gobierno nacional.

Un escenario de conflictividad convergente

La simultaneidad de los paros bancarios y universitarios configura una semana atravesada por una convergencia de reclamos sectoriales, ambos enmarcados en cuestionamientos a decisiones de la gestión de Javier Milei.

Mientras el sistema bancario advierte sobre el impacto del cierre de dependencias del BCRA y la pérdida de puestos de trabajo, el sistema universitario sostiene un plan de lucha prolongado en defensa de salarios, financiamiento y condiciones de funcionamiento.

En ambos casos, la falta de resolución inmediata y la continuidad de las medidas anticipan un escenario de tensión prolongada que se extiende más allá de la última semana de abril.