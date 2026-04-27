Calendario 2026: los feriados que quedan y los fines de semana largos para agendar

Con el avance del año, varios de los feriados más importantes de 2026 ya quedaron atrás. Sin embargo, el calendario aún conserva una serie de fechas relevantes que configuran nuevas oportunidades de descanso y movimiento turístico en distintos momentos del año.

El esquema oficial, establecido por el Gobierno nacional, presenta una combinación de feriados inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos, una estructura pensada no solo para marcar conmemoraciones históricas, sino también para estimular el turismo interno mediante la generación de fines de semana largos.

En este contexto, los meses que restan de 2026 aparecen organizados con pausas estratégicas que permiten planificar escapadas, viajes o momentos de descanso, con una distribución que se extiende hasta diciembre.

Feriados mes a mes

El detalle del calendario muestra cómo se distribuyen los feriados en lo que resta del año, con fechas que combinan conmemoraciones nacionales y jornadas de descanso.

En mayo, el calendario presenta dos feriados inamovibles:

Viernes 1: Día del Trabajador.

Día del Trabajador. Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo.

En junio, aparecen dos fechas relevantes:

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (trasladable).

Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (trasladable). Sábado 20: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano (inamovible).

Durante julio, se destacan:

Jueves 9: Día de la Independencia (inamovible).

Día de la Independencia (inamovible). Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos.

Agosto incluye:

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín (trasladable).

En septiembre, no se registran feriados nacionales.

Octubre suma:

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable).

Noviembre cuenta con:

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado).

Finalmente, diciembre concentra varias fechas clave:

Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos.

Día no laborable con fines turísticos. Martes 8: Inmaculada Concepción de María (inamovible).

Inmaculada Concepción de María (inamovible). Viernes 25: Navidad (inamovible).

Fines de semana largos

Uno de los aspectos más relevantes del calendario 2026 es la cantidad de fines de semana largos confirmados, que se distribuyen a lo largo del año y representan momentos ideales para el descanso y el turismo.

Las fechas confirmadas son:

1 al 3 de mayo: Día del Trabajador (3 días).

Día del Trabajador (3 días). 23 al 25 de mayo: Revolución de Mayo (3 días).

Revolución de Mayo (3 días). 13 al 15 de junio: Güemes (3 días).

Güemes (3 días). 9 al 12 de julio: Independencia + día no laborable (4 días).

Independencia + día no laborable (4 días). 15 al 17 de agosto: San Martín (3 días).

San Martín (3 días). 10 al 12 de octubre: Diversidad Cultural (3 días).

Diversidad Cultural (3 días). 21 al 23 de noviembre: Soberanía Nacional (3 días).

Soberanía Nacional (3 días). 5 al 8 de diciembre: Inmaculada Concepción + día no laborable (4 días).

Inmaculada Concepción + día no laborable (4 días). 25 al 27 de diciembre: Navidad (3 días).

Estos períodos se convierten en puntos altos del calendario, ya que permiten extender el descanso y planificar actividades con mayor previsión.

Días no laborables con fines turísticos

El calendario también incluye fechas específicas diseñadas para extender los fines de semana largos, denominadas días no laborables con fines turísticos.

Las fechas definidas para 2026 son:

Viernes 10 de julio .

. Lunes 7 de diciembre.

Cabe señalar que una de estas jornadas, la del 23 de marzo, ya quedó atrás dentro del cronograma anual.

Estas fechas cumplen una función estratégica, ya que permiten articular períodos de descanso más extensos, favoreciendo el movimiento turístico en diferentes regiones del país.

La diferencia clave entre feriado y día no laborable

Un aspecto central del calendario es la diferencia entre feriado y día no laborable, una distinción que tiene impacto directo en el ámbito laboral.

Las características principales son:

Feriado: Es obligatorio. Si se trabaja, corresponde pago doble según la Ley de Contrato de Trabajo.

Día no laborable: Queda a criterio del empleador. Si se trabaja, no se paga extra.



Esta diferenciación influye tanto en la organización de las empresas como en la remuneración de los trabajadores, marcando condiciones distintas según el tipo de jornada.