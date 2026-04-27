Catamarca impulsa la educación técnica con un acuerdo estratégico

En una decisión que refuerza la política de توسعه educativo en la provincia, el gobernador Raúl Jalil firmó un convenio de colaboración junto al rector de la Universidad Tecnológica Nacional, Rubén Soro. El objetivo central del acuerdo es impulsar el dictado de nuevas carreras en el departamento de Tinogasta y brindar asesoramiento científico y técnico que contribuya al crecimiento regional.

La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia que busca fortalecer la formación de recursos profesionales en Catamarca, especialmente en el interior provincial, donde el acceso a la educación superior representa un desafío histórico.

Formación alineada con el desarrollo productivo

El convenio no solo apunta a ampliar la oferta académica, sino también a vincular la educación con las demandas concretas del mercado laboral. En este sentido, se promueve la formación de jóvenes en áreas que respondan a las necesidades de las industrias en desarrollo dentro de la provincia.

Tras la firma, el gobernador Jalil subrayó la relevancia del acuerdo al afirmar que se trata de "un hecho importante para los jóvenes, para que puedan acceder a más posibilidades de formarse y estudiar en su provincia". Además, destacó la necesidad de orientar el sistema educativo hacia sectores estratégicos:

"Catamarca tiene que orientar su perfil educativo, de acuerdo a las demandas de empleo que tienen las industrias en desarrollo para formar profesionales que puedan incorporarse al trabajo".

Este enfoque evidencia una visión integradora entre educación y producción, donde la formación técnica se convierte en una herramienta clave para el desarrollo económico.

Tinogasta como nuevo polo educativo

Uno de los puntos centrales del acuerdo es el fortalecimiento del nuevo Polo Técnico Educativo Profesional de Tinogasta, donde se implementarán las nuevas carreras impulsadas por la UTN.

El diputado nacional Sebastián Nóblega destacó el impacto territorial de la iniciativa, señalando que permitirá que el departamento cuente con una oferta académica ampliada y de calidad. Según precisó, el objetivo es:

Ampliar las oportunidades de formación en el interior

Fortalecer la educación técnica en todo el departamento

Contar con el respaldo de una institución de prestigio nacional como la UTN

Este desarrollo educativo en Tinogasta representa un paso significativo para descentralizar la educación superior y acercar oportunidades a comunidades alejadas de los grandes centros urbanos.

Un encuentro con fuerte respaldo institucional

La firma del convenio tuvo lugar en la Casa de Catamarca y contó con la presencia de importantes autoridades políticas y académicas, lo que refleja el amplio respaldo institucional a la iniciativa.

Entre los asistentes se destacaron:

El vicegobernador Rubén Dusso

El senador nacional Guillermo Andrada

La Lic. Noemí Fernández

Autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional

La participación de estos actores evidencia la articulación entre distintos niveles del Estado y el sistema universitario, un factor clave para garantizar la implementación efectiva de políticas educativas.

Educación, ciencia y desarrollo: una agenda en expansión

El convenio firmado constituye un paso más en el proceso de fortalecimiento de la educación en Catamarca, con impacto directo en áreas estratégicas como la industria, la ciencia y la tecnología.

Entre los principales ejes que se desprenden del acuerdo se destacan:

Desarrollo de nuevas carreras técnicas y profesionales

Asesoramiento científico y tecnológico para la región

Formación de capital humano alineado con la producción local

Descentralización del acceso a la educación superior

Esta iniciativa consolida una política pública orientada a generar oportunidades reales para los jóvenes, promoviendo su permanencia en la provincia y su inserción en el mercado laboral.

Una apuesta sostenida al capital humano

El avance en la implementación de este tipo de convenios refleja una convicción clara: el desarrollo de Catamarca está estrechamente ligado a la formación de su gente. Al apostar por la educación técnica y profesional en el interior, el Gobierno provincial busca no solo ampliar derechos, sino también impulsar un modelo de crecimiento sustentable basado en el conocimiento.

En este contexto, la articulación con la UTN aparece como un elemento clave para garantizar calidad académica y pertinencia en la formación. La expansión educativa en Tinogasta se proyecta así como un motor de transformación social y productiva, con impacto a largo plazo en toda la provincia.