Becas Progresar: el Gobierno habilitó una asistencia de $420.000 para jóvenes

El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, habilitó la inscripción a las Becas Progresar, un programa de asistencia destinado a jóvenes que buscan avanzar en su formación, ya sea para finalizar sus estudios o para continuar con una trayectoria educativa.

El programa establece una prestación de $35.000 mensuales. De esta manera, las doce cuotas correspondientes a la primera convocatoria representan un total anual de $420.000. El beneficio cuenta con diferentes líneas de acuerdo con el tipo de formación que realiza cada estudiante. A partir de esa división, también se establecen distintos límites de edad para quienes quieran solicitar la asistencia.

Las condiciones varían según el nivel educativo o la modalidad de formación elegida, por lo que el rango etario no es uniforme para todos los postulantes. En algunos casos, además, se contempla una ampliación del límite de edad cuando se presentan determinadas condiciones laborales.

Las edades según cada línea de las Becas Progresar

Las Becas Progresar comprenden distintas alternativas y cada una establece sus propios requisitos de edad. Para quienes buscan finalizar la educación obligatoria, pueden inscribirse jóvenes de entre 16 y 24 años. En el caso de los estudios superiores, existen dos situaciones diferentes. Los ingresantes pueden acceder desde los 17 hasta los 24 años, mientras que para los estudiantes avanzados el límite se extiende hasta los 30 años.

La línea de formación profesional, por su parte, está destinada a personas de entre 18 y 24 años. Sin embargo, existe una ampliación del límite para quienes no cuentan con un empleo formal: en esos casos, pueden acceder personas de hasta 35 años. Una situación particular corresponde a quienes cursan la carrera de enfermería. Para estos estudiantes, el programa establece que no existe límite de edad para realizar la inscripción.

Cuáles son los requisitos para solicitar el beneficio

Además de cumplir con el rango de edad correspondiente a cada línea, los aspirantes deben reunir una serie de condiciones para poder solicitar las Becas Progresar.

Entre los requisitos establecidos se encuentra la condición de ser argentino nativo o naturalizado. También se contempla la necesidad de contar con al menos dos años de residencia, cuando corresponda. Otro de los requisitos está relacionado con la situación sanitaria. Los aspirantes deben tener el esquema de vacunación completo o en curso, además de cumplir con la edad establecida específicamente para la línea de beca que soliciten.

La situación económica también forma parte de las condiciones para acceder al programa. Los ingresos correspondientes al estudiante y a su grupo familiar no deben superar los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

De esta manera, los principales requisitos para los aspirantes son:

Ser argentino nativo o naturalizado .

. Contar con al menos dos años de residencia , cuando corresponda.

, cuando corresponda. Tener el esquema de vacunación completo o en curso .

. Cumplir con la edad establecida para la línea solicitada .

. Los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no deben superar los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Cuánto se cobra y cómo se acredita la prestación

El programa establece una asistencia mensual de $35.000. Para la primera convocatoria, las doce cuotas previstas alcanzan un monto total de $420.000 anuales. Sin embargo, en el caso de los estudiantes ingresantes, la modalidad de pago contempla inicialmente una diferencia entre el monto abonado y el porcentaje que queda pendiente de acreditación.

En estos casos, se abona inicialmente el 80% de la prestación, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que se acredite la regularidad académica correspondiente en la institución educativa.

Esta modalidad vincula parte del beneficio con la acreditación de la continuidad de los estudios. Por ese motivo, el monto inicialmente percibido por los ingresantes no representa la totalidad de la prestación mensual establecida, dado que una parte queda retenida hasta que se verifique la regularidad académica.

Cómo consultar el estado de la liquidación

Los beneficiarios cuentan además con la posibilidad de consultar de manera virtual el estado de su liquidación. Para realizar la consulta deben utilizar su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez que ingresan a la plataforma correspondiente, deben dirigirse a la sección de consultas. Allí, el sistema informa si existe un pago asignado para el mes en curso.

El mecanismo permite conocer de manera virtual la situación de la prestación y verificar si existe una liquidación correspondiente al período consultado.

Así, las Becas Progresar combinan una asistencia económica mensual con diferentes condiciones vinculadas al nivel de formación, la edad, la situación familiar y económica y, en el caso de los ingresantes, la acreditación de la regularidad académica. Con un monto de $35.000 mensuales y un total de $420.000 para las doce cuotas de la primera convocatoria, el programa busca acompañar a quienes se encuentran en distintas etapas de su trayectoria educativa.