Las campañas comerciales del Black Friday y el Cyber Monday, caracterizadas por la concentración de ofertas y descuentos durante períodos limitados, también se convirtieron en escenarios de creciente actividad para los ciberdelincuentes. Mientras millones de consumidores buscan aprovechar promociones y acceder a productos tecnológicos a precios reducidos, los intentos de fraude digital aumentan mediante distintas estrategias de engaño que apuntan directamente a los compradores.

La urgencia por conseguir una oferta antes de que termine una promoción, la expectativa por adquirir artículos de alta demanda y la posibilidad de encontrar precios considerablemente inferiores a los habituales son algunos de los factores que favorecen estas maniobras. Los delincuentes aprovechan esas condiciones para crear comercios electrónicos falsos, suplantar la identidad de empresas reconocidas y distribuir mensajes fraudulentos que buscan obtener datos personales, credenciales de acceso e información financiera.

A este escenario se suma la expansión de las herramientas de inteligencia artificial, que permitió elevar el nivel de sofisticación de los engaños. Actualmente, los atacantes pueden generar correos electrónicos, páginas web y anuncios promocionales con características visuales y lingüísticas muy similares a las comunicaciones legítimas de las empresas.

De esta manera, identificar una estafa resulta cada vez más complejo para los usuarios, especialmente cuando las maniobras reproducen la imagen de marcas conocidas o presentan supuestas oportunidades comerciales vinculadas con productos de gran popularidad.

Las cifras que reflejan el crecimiento del fraude digital

Los registros correspondientes a 2025 y 2026 muestran una escalada de los ataques relacionados con el comercio electrónico y los servicios digitales, tanto en España como a escala internacional.

En España se contabilizaron 45.445 incidentes de fraude online durante 2025, una cifra que representó un incremento del 19 % respecto del año anterior. Los datos corresponden al Balance de Ciberseguridad del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), citados por la Policía Nacional.

A nivel global, las estadísticas de Kaspersky también reflejan un crecimiento considerable de las maniobras de phishing. Entre enero y octubre de 2026, la compañía registró más de 19 millones de intentos de phishing dirigidos a usuarios de tiendas online y entidades bancarias, lo que representó un aumento del 198 % en comparación con el mismo período de 2025.

La tendencia también se manifestó durante las primeras semanas de noviembre, cuando las campañas comerciales comenzaron a intensificarse. Durante las dos primeras semanas de ese mes, Kaspersky detectó 220.071 mensajes de spam asociados con esta temática, un 50,2 % más que en 2025.

Para Miguel López, director para el Sur de Europa de Barracuda Networks, el incremento no necesariamente responde a la aparición de métodos completamente nuevos, sino a una mayor intensidad en el uso de mecanismos de fraude que ya existían.

"No es que haya ataques novedosos. Lo que sucede es que se aceleran los que ya existen", explicó el especialista.

Su observación apunta a una característica central del fenómeno: las campañas comerciales no crean necesariamente nuevas modalidades de ataque, pero ofrecen condiciones especialmente favorables para multiplicar su alcance y conseguir más víctimas.

PS5 y GTA VI: productos de alta demanda utilizados como señuelo

Uno de los principales recursos utilizados por los delincuentes consiste en aprovechar el interés que despiertan determinados productos tecnológicos y videojuegos para construir ofertas falsas.

Jesús Alcalde, cofundador y director de Tecnología (CTO) de Flameera, señaló como ejemplo la demanda de PlayStation 5 vinculada con el lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI). La expectativa comercial alrededor de estos productos, sumada a las limitaciones de stock o a los elevados precios de reventa, genera un contexto que puede ser utilizado para atraer compradores mediante supuestas promociones.

Los estafadores publican ofertas que prometen descuentos difíciles de encontrar en los canales habituales, pero que finalmente no se concretan. El objetivo es conseguir que los usuarios realicen pagos anticipados por productos que nunca serán entregados.

Estas maniobras pueden desarrollarse a través de páginas web de corta duración, anuncios promocionados y perfiles creados en redes sociales. Una vez que consiguen captar los pagos, los responsables pueden hacer desaparecer las páginas y abandonar los perfiles utilizados para atraer a las víctimas.

Alcalde describe esta modalidad como una "pesca de arrastre", debido a que los delincuentes despliegan múltiples anuncios y ofertas para captar la mayor cantidad posible de compradores, sin necesariamente dirigirse a una persona específica. La estrategia se apoya en la combinación de tres elementos: un producto muy buscado, una supuesta oportunidad de compra y una sensación de urgencia que impulsa a los consumidores a tomar decisiones rápidas.

Amazon, Netflix y otras grandes marcas bajo suplantación

Otro de los mecanismos más extendidos es la utilización de la identidad de empresas reconocidas para engañar a los usuarios. Los ciberdelincuentes reproducen nombres, logotipos y características visuales de plataformas comerciales y servicios digitales con el propósito de hacer pasar sus comunicaciones por mensajes oficiales.

Según los registros de Kaspersky, Amazon encabezó las detecciones de phishing, con 3,1 millones de casos, lo que representó un incremento del 411,6 % frente a 2025.

En segundo lugar se ubicó Netflix, con 1,36 millones de detecciones y un aumento del 70,5 %. También aparecieron entre las marcas más utilizadas para este tipo de maniobras Apple, Shopify y Alibaba Group.

En conjunto, estas cinco compañías concentraron el 83,8 % de los ataques registrados contra comercios electrónicos y servicios de suscripción. Los mecanismos de suplantación pueden adoptar diferentes formas. Entre ellas aparecen mensajes que anuncian descuentos exclusivos, supuestas promociones especiales o inconvenientes con la entrega de productos adquiridos.

También se distribuyen comunicaciones que informan sobre problemas en los envíos y solicitan al usuario ingresar a un enlace para actualizar datos, confirmar una operación o resolver una supuesta incidencia.

El objetivo es obtener credenciales de acceso y datos financieros que posteriormente pueden ser utilizados para realizar operaciones fraudulentas o acceder a otras cuentas. La inteligencia artificial agrega una nueva dimensión a estas prácticas. Mediante estas herramientas, los delincuentes pueden elaborar correos electrónicos altamente verosímiles y producir deepfakes de figuras públicas que aparentan promocionar oportunidades comerciales inexistentes.

La utilización de imágenes, voces y mensajes falsificados permite construir anuncios que buscan generar confianza y reducir las sospechas de los potenciales compradores.

Las principales recomendaciones

Ante el crecimiento de estas modalidades, los especialistas recomiendan adoptar medidas de prevención antes de ingresar información personal, iniciar sesión o completar una compra. Una de las primeras advertencias es no confiar exclusivamente en el candado que aparece en la barra de direcciones del navegador. Aunque ese indicador señala que existe una conexión segura, no garantiza que el comercio sea legítimo.

Los delincuentes pueden utilizar dominios fraudulentos con pequeñas modificaciones ortográficas, guiones o variaciones en el nombre de una marca. Estas páginas pueden contar igualmente con certificados válidos y mostrar el indicador de conexión segura.

Por eso, los controles recomendados incluyen:

No confiar únicamente en el candado del navegador: verificar cuidadosamente el dominio y detectar posibles diferencias en la dirección del sitio.

Ingresar directamente a las páginas oficiales: evitar enlaces recibidos por SMS, correo electrónico o redes sociales. Es preferible escribir la dirección del comercio o utilizar marcadores de confianza.

Comprobar la reputación del vendedor: consultar reseñas independientes y revisar la antigüedad y la actividad real de los perfiles sociales del comercio.

Controlar los permisos solicitados: desconfiar de páginas que ofrecen iniciar sesión mediante cuentas de Google o Microsoft, pero solicitan autorizaciones excesivas, como el acceso al correo electrónico.

Proteger los medios de pago: utilizar tarjetas virtuales de un solo uso, limitadas al monto exacto de la operación.

Mantener los dispositivos actualizados: reforzar la seguridad de los equipos utilizados para realizar compras y operaciones financieras.

Estas medidas permiten incorporar controles adicionales antes de concretar una transacción, especialmente cuando se trata de promociones que parecen demasiado atractivas o que exigen actuar inmediatamente para no perder un descuento.

Qué hacer si una compra termina en una estafa

Las consecuencias de un fraude digital pueden extenderse mucho más allá de la pérdida económica ocasionada por una compra que nunca se entrega.

Los datos obtenidos por los delincuentes pueden reutilizarse posteriormente para solicitar créditos, cometer nuevos fraudes o secuestrar cuentas personales. Incluso pueden utilizar perfiles vulnerados para engañar a otros contactos y ampliar el alcance de las maniobras.

Por ese motivo, ante una sospecha o confirmación de estafa, los especialistas recomiendan actuar rápidamente y seguir una serie de pasos para limitar los daños.

1. Reunir todas las pruebas

El primer paso consiste en conservar los elementos relacionados con el incidente. Es importante guardar los correos electrónicos, mensajes recibidos, comprobantes de pago y direcciones URL de las páginas involucradas.

Esta documentación permite reunir información sobre la operación y las comunicaciones utilizadas para concretar el engaño.

2. Bloquear los medios de pago

Si se proporcionaron datos de una tarjeta o de otro instrumento financiero, se recomienda comunicarse inmediatamente con el banco para solicitar su cancelación e intentar frenar la operación.

La rapidez en esta instancia puede resultar determinante para evitar nuevas transacciones fraudulentas.

3. Proteger las cuentas y los dispositivos

También es necesario cambiar las contraseñas de las cuentas que pudieron quedar comprometidas y activar la autenticación en dos pasos.

A estas acciones se suma la recomendación de ejecutar un análisis antimalware en los dispositivos utilizados durante la operación, con el objetivo de detectar posibles amenazas.

4. Notificar a los contactos y realizar la denuncia

Cuando una cuenta personal fue vulnerada, es importante advertir a los contactos para evitar que otras personas se conviertan en víctimas de mensajes fraudulentos enviados desde ese perfil.

Finalmente, se recomienda acudir a los canales de asistencia correspondientes y formalizar la denuncia ante las autoridades competentes.