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Bomberos Voluntarios de Valle Viejo forman parte del operativo de seguridad por la visita del Papa León XIV

7 Noviembre de 2026 16.59

Una delegación de Bomberos Voluntarios de Valle Viejo, Catamarca, se encuentra en Buenos Aires para sumarse a los operativos de prevención, asistencia y seguridad por la misa que el papa León XIV oficiará en Luján. 

Los representantes chacareros ya están en la zona de la Basílica, trabajando junto a otros cuerpos de seguridad y asistencia, ante la llegada de miles de fieles de todo el país. 

La participación del cuartel catamarqueño en este acontecimiento histórico es motivo de orgullo y compromiso, llevando en alto el nombre de la provincia y el espíritu solidario de sus bomberos.

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