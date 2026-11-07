Bomberos Voluntarios de Valle Viejo forman parte del operativo de seguridad por la visita del Papa León XIV

Una delegación de Bomberos Voluntarios de Valle Viejo, Catamarca, se encuentra en Buenos Aires para sumarse a los operativos de prevención, asistencia y seguridad por la misa que el papa León XIV oficiará en Luján.

Los representantes chacareros ya están en la zona de la Basílica, trabajando junto a otros cuerpos de seguridad y asistencia, ante la llegada de miles de fieles de todo el país.

La participación del cuartel catamarqueño en este acontecimiento histórico es motivo de orgullo y compromiso, llevando en alto el nombre de la provincia y el espíritu solidario de sus bomberos.