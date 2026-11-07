Catamarca llevará al papa León XIV una cruz de rodocrosita elaborada en Andalgalá

La próxima visita del papa León XIV a la Argentina genera expectativa y tendrá también una representación de Catamarca. Según informó Radio Valle Viejo, el gobernador Raúl Jalil participará de la reunión que el Sumo Pontífice mantendrá con los mandatarios provinciales y le entregará una serie de obsequios representativos de la provincia.

Entre los presentes se encuentra un poncho belicho, tejido por el artesano Antonio "Chono" Gutiérrez, con los colores de la bandera papal. También se le obsequiará un tapiz elaborado en la Fábrica de Alfombras de Catamarca, que reproduce el escudo de armas de León XIV.

Una cruz realizada con rodocrosita de Andalgalá

Uno de los regalos será una cruz confeccionada con rodocrosita extraída de las vetas 9 de Julio de Minas Capillitas, en Andalgalá, y plata envejecida de YMAD.

La pieza fue realizada por Orlando Oviedo y Wilson Álvarez y representa a la denominada Perla del Oeste a través de uno de sus recursos minerales más característicos.

Una cruz realizada con rodocrosita de Andalgalá

De esta manera, los obsequios que llevará el gobernador reunirán distintas expresiones de la identidad catamarqueña, desde la artesanía textil hasta la producción minera y el trabajo de los artistas locales.