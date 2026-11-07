El papa León XIV celebró su primera misa en Uruguay y llamó a "construir puentes"

El papa León XIV celebró este sábado su primera misa al aire libre en Uruguay, ante una multitud que se congregó en el Parque París Londres de la ciudad de Paysandú. Durante la homilía, el Pontífice llamó a fortalecer los vínculos comunitarios y destacó la importancia de construir puentes como una forma de unir a las personas y transmitir la fe.

El mensaje estuvo atravesado por referencias a elementos representativos de la región, como el puente General Artigas, los palmares y el mate. La frase elegida como eje de la celebración fue: "El que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho".

Al referirse al puente que conecta Uruguay con Argentina, León XIV destacó su significado como símbolo de unión y expresó: "Qué importante es ser constructor de puentes. Esa es la vocación a la que todos estamos llamados".

"Construir puentes, estrechar lazos, unir, comunicar, transmitir la fe es nuestra vocación", sostuvo. También señaló la importancia de contar con bases firmes para sostener esos vínculos: "Es necesario que el puente tenga buenos cimientos para que no sucumba ante la fuerza del viento y las aguas".

La Iglesia como una comunidad de raíces compartidas

En otro tramo de su homilía, el Papa convocó a los fieles a estar preparados para dar razones de su fe y a no dejarse llevar por doctrinas extrañas.

Para explicar la dimensión comunitaria de la Iglesia, recurrió a una imagen característica del paisaje uruguayo: los palmares. "No crecen aisladas, son muchas, no están solas ni aisladas. La Iglesia es una comunidad de hermanos que une raíces. Sus fieles elevan la mirada para alabar a Cristo", expresó.

El mate también ocupó un lugar en su mensaje. León XIV lo presentó como una expresión de amistad, hospitalidad y encuentro, y recordó que incluso llegó hasta Roma.

"Es signo de familiaridad, de amistad, de encuentro. Nos enseña a compartir encuentros, es signo de acogida, de integración y de valores comunes", afirmó. Además, señaló que esta bebida acompaña tanto las reuniones como los momentos de soledad.

Una multitud acompañó al Pontífice en Paysandú

Miles de personas se acercaron para participar de la celebración y saludar al Papa durante su recorrido en el papamóvil por la ciudad. El vehículo avanzó entre muestras de afecto y saludos de los fieles hasta llegar al Parque París Londres.

La misa fue uno de los momentos centrales de la visita de León XIV a Uruguay, país al que arribó el viernes como parte de su gira latinoamericana, que también contempla escalas en Argentina y Perú.

Una multitud acompañó al Pontífice en Paysandú

Durante su primera jornada, el Pontífice mantuvo una reunión con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, y otras autoridades. También recibió la llave de la ciudad de Montevideo en el Cabildo.

La agenda de este sábado incluye el regreso a Montevideo y una visita al barrio Borro. Mientras tanto, crece la expectativa por su próxima llegada a la Argentina.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.