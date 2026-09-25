BREA llega a la Feria del Libro para poner en escena la canción de autor catamarqueña

La 18ª Feria del Libro Catamarca incorporará a su programación la primera edición de BREA, Festival de Compositores de Catamarca, una propuesta que reunirá durante tres jornadas a músicos y compositores de la provincia para compartir sus propias canciones y poner en circulación una parte de la producción musical que se genera en Catamarca.

El encuentro se desarrollará desde el miércoles 7 hasta el viernes 9 de octubre, en el horario de 19 a 20.30, y tendrá como escenario La Pérgola del Predio Ferial. La propuesta estará centrada en la canción de autor y en la producción musical catamarqueña, con la participación de artistas que vienen desarrollando trabajos vinculados con la composición, la producción y la grabación de canciones.

BREA nace precisamente a partir del encuentro entre artistas que comparten ese oficio de escribir, componer, producir y grabar canciones. La iniciativa apunta a generar un espacio donde esas producciones puedan ser conocidas y compartidas con el público.

"La idea es visibilizar el trabajo de los que vienen generando discos, canciones y producciones locales", explicó Vane Martínez, una de las impulsoras del encuentro.

La compositora también destacó que los artistas incluidos en la grilla "ya tienen una trayectoria en la composición musical y producción de discos, EP y singles", una característica que atraviesa la propuesta de este primer festival.

El significado detrás del nombre BREA

El nombre elegido para el festival remite al árbol del monte catamarqueño y del NOA, una especie que se caracteriza, según la concepción que inspira el encuentro, por resistir y florecer.

Esa imagen funciona como una síntesis del espíritu con el que fue pensado BREA: honrar el territorio donde nacen las canciones y, al mismo tiempo, generar un espacio de encuentro para quienes construyen sus propuestas musicales desde Catamarca. La elección del nombre establece así un vínculo directo entre la producción artística y el territorio. Las canciones que forman parte del festival son presentadas como parte de una producción que se escribe, compone y desarrolla en la provincia, con diferentes recorridos, estilos y búsquedas.

En ese marco, las tres jornadas permitirán reunir propuestas diversas de la escena musical catamarqueña, con artistas que transitan diferentes lenguajes y géneros.

Miércoles 7: canción de autor, folclore y paisajes catamarqueños

La primera jornada será el miércoles 7 de octubre, desde las 19, y contará con las presentaciones de Celina Galera y Alejandro Acosta, por un lado, y María Paula Godoy junto a Juan Martín Angera, por otro.

Celina Galera y Alejandro Acosta desarrollan una propuesta vinculada con la canción de autor y formaron parte del proyecto Baladí, con una búsqueda que se distancia de las formas más tradicionales del folclore. Por su parte, María Paula Godoy, cantora y compositora de música popular argentina y latinoamericana, construyó una propuesta atravesada por el folclore y las tradiciones musicales de la región.

La jornada también contará con Juan Martín Angera, guitarrista, compositor y productor, quien presentará parte de su repertorio propio. Sus canciones abordan distintas perspectivas vinculadas con la identidad y los paisajes catamarqueños.

De esta manera, el comienzo del festival reunirá diferentes aproximaciones a la canción, desde la composición de autor hasta las búsquedas relacionadas con el folclore, las tradiciones regionales, la identidad y el territorio.

Jueves 8: nuevas propuestas y cruces de lenguajes

El jueves 8 de octubre, desde las 19, será el turno de Ya Vas a Ver, Dúo Carrizo Saavedra y Vane Martínez.

Ya Vas a Ver llegará al festival con un repertorio integrado por canciones propias y se incorporará al encuentro como una de las nuevas propuestas de la escena musical local. El programa continuará con el Dúo Carrizo Saavedra, integrado por Martín Carrizo y Matías Saavedra. La formación desarrolla una propuesta instrumental basada en composiciones propias y en el cruce de distintos lenguajes musicales, entre ellos el jazz, el rock y la fusión.

La tercera propuesta de la jornada estará a cargo de Vane Martínez, compositora y bajista, quien presentará canciones de Parque América, su trabajo solista. En ese proyecto, Martínez reúne composiciones atravesadas por recuerdos, lugares y experiencias personales, mientras explora distintas sonoridades.

La segunda jornada volverá a mostrar así la diversidad de recorridos que confluyen en BREA, desde las canciones propias hasta la música instrumental y el cruce de géneros y sonoridades.

Viernes 9: folclore, rock, electrónica y escena independiente

La última jornada será el viernes 9 de octubre, desde las 19, y tendrá como protagonistas a Fran Santillán, Brujas del Valle y La NN.

Fran Santillán es músico, compositor y productor. En su proyecto solista explora el cruce entre folclore, rock y electrónica, una búsqueda que también puede encontrarse en Mudanza, uno de sus trabajos discográficos. La programación continuará con Brujas del Valle, un proyecto de canciones propias con autoría de Matías Calderón. Su repertorio incluye temas como "Energía a tus pies" y "Luz", dentro de una propuesta vinculada con la escena independiente local.

El cierre estará a cargo de La NN, banda de rock originaria de Andalgalá, formada a comienzos de los años 2000 y con una trayectoria sostenida dentro de la escena rockera de Catamarca.

La presencia de La NN permitirá cerrar las tres jornadas con una propuesta vinculada directamente con el rock y con una trayectoria desarrollada dentro de la escena provincial.

Tres jornadas y una misma producción local

La programación de BREA reúne propuestas que transitan distintos géneros, formatos y experiencias de composición.

Entre los artistas y proyectos que integran esta primera edición se encuentran:

Celina Galera y Alejandro Acosta.

María Paula Godoy y Juan Martín Angera.

Ya Vas a Ver.

Dúo Carrizo Saavedra , integrado por Martín Carrizo y Matías Saavedra.

, integrado por Martín Carrizo y Matías Saavedra. Vane Martínez.

Fran Santillán.

Brujas del Valle , con autoría de Matías Calderón.

, con autoría de Matías Calderón. La NN, banda originaria de Andalgalá.

A través de esta programación, el festival propone poner en diálogo diferentes formas de entender la canción y la producción musical, desde la canción de autor y el folclore hasta el rock, la electrónica, el jazz, la fusión y las búsquedas instrumentales.

La diversidad de propuestas no modifica el eje común del encuentro: visibilizar la producción de músicos y compositores que escriben, producen y graban desde Catamarca.