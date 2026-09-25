Catamarca reunirá al II Congreso Latinoamericano de Humanidades y Ciencias Sociales

La Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) será sede del II Congreso Latinoamericano de Humanidades y Ciencias Sociales, un encuentro que se desarrollará los días 14, 15 y 16 de abril de 2027 en San Fernando del Valle de Catamarca.

Bajo el lema "Formación, Cultura y Territorio. Tejer memorias, pensar innovaciones e imaginar futuros para América Latina", la segunda edición del Congreso propone generar un espacio destinado al diálogo, la reflexión y el intercambio, con el propósito de pensar colectivamente los desafíos que atraviesan a la región y los futuros posibles que pueden construirse desde América Latina.

La convocatoria reunirá durante tres jornadas a integrantes de diferentes ámbitos vinculados con la producción, transmisión e intercambio de conocimientos. Investigadores, docentes, estudiantes, graduados y becarios compartirán el espacio con representantes de organizaciones e instituciones de distintos países latinoamericanos.

La propuesta se desarrollará desde una perspectiva interdisciplinaria, con el objetivo de poner en diálogo conocimientos, experiencias, investigaciones y proyectos provenientes de distintos campos.

Un programa atravesado por múltiples disciplinas

La organización del Congreso contempla una programación que buscará favorecer el intercambio entre diferentes áreas del conocimiento y experiencias vinculadas con los territorios. Entre las actividades previstas se encuentran:

Conferencias magistrales.

Simposios y mesas temáticas.

Laboratorios de innovación.

Conversatorios.

Presentación de proyectos y publicaciones.

La diversidad de formatos permitirá abordar los temas desde diferentes perspectivas y promover instancias de intercambio entre investigadores, docentes, estudiantes, graduados, becarios, organizaciones e instituciones.

El Congreso se plantea así como un espacio para compartir tanto investigaciones y conocimientos como experiencias y proyectos, articulando diferentes campos del saber con las realidades territoriales que atraviesan a América Latina.

Educación, tecnología, democracia y territorios

Los contenidos de esta segunda edición estarán atravesados por una serie de ejes vinculados con cuestiones centrales para la formación, la cultura y la vida social de la región. Entre los principales temas se encuentran:

Educación.

Tecnologías e inteligencias artificiales.

Comunicación.

Territorios.

Patrimonio.

Democracia.

Ciudadanía.

Derechos humanos.

Universidad pública.

Estos ejes formarán parte del intercambio que se desarrollará durante las tres jornadas, dentro de una propuesta que busca poner en circulación conocimientos y experiencias y favorecer la construcción colectiva de nuevas miradas.

La incorporación de campos diversos responde al carácter interdisciplinario del encuentro y a la intención de generar espacios de diálogo entre diferentes áreas y actores, tomando como punto de partida las experiencias y realidades de América Latina.

Continuidad de un camino iniciado en 2022

La realización de esta segunda edición recupera el camino iniciado en 2022, en el marco de los 50 años de la Universidad Nacional de Catamarca. A partir de aquella experiencia, la nueva convocatoria busca profundizar la construcción de redes académicas y espacios de intercambio entre instituciones y actores pertenecientes a distintos países de la región.

La continuidad del Congreso se presenta, de este modo, como una oportunidad para ampliar y fortalecer los vínculos generados entre diferentes comunidades académicas e instituciones, promoviendo nuevas instancias de encuentro alrededor de las Humanidades y las Ciencias Sociales.

El eje puesto en la formación, la cultura y los territorios también se vincula con la intención de recuperar memorias, pensar innovaciones e imaginar futuros, tal como expresa el lema elegido para esta segunda edición.

Fortalecer el diálogo

El II Congreso Latinoamericano de Humanidades y Ciencias Sociales se plantea como una oportunidad para fortalecer el diálogo interdisciplinario y generar nuevas instancias de intercambio entre los distintos actores que participen del encuentro.

La propuesta apunta a poner en circulación nuevos conocimientos, experiencias, investigaciones y proyectos, al tiempo que busca abordar desde América Latina los desafíos relacionados con la formación, la cultura y los territorios. En este sentido, la convocatoria propone que los diferentes campos del conocimiento puedan encontrarse con experiencias territoriales y con los aportes de instituciones y organizaciones de distintos países de la región.

La perspectiva latinoamericana constituye uno de los elementos centrales de la propuesta, que busca pensar colectivamente los desafíos y futuros posibles de la región a partir del intercambio entre quienes participan de los espacios académicos, institucionales y territoriales.

Cómo participar

La organización informó que próximamente se darán a conocer las normas para la presentación de trabajos, las fechas de inscripción y las condiciones de participación.

De esta manera, quienes estén interesados en formar parte del Congreso deberán aguardar la información correspondiente a las distintas instancias de presentación e inscripción.

Para realizar consultas, las personas interesadas pueden comunicarse a través del correo electrónico [email protected].

Con la convocatoria prevista para los días 14, 15 y 16 de abril de 2027, San Fernando del Valle de Catamarca se prepara para recibir la segunda edición de un encuentro que tendrá como centro las Humanidades y las Ciencias Sociales y que buscará, a partir del intercambio entre diferentes países, instituciones y actores, tejer memorias, pensar innovaciones e imaginar futuros para América Latina.