Obra Pública, Educación y gremios avanzan en las mejoras de infraestructura escolar

Personal técnico del Ministerio de Hacienda y Obra Pública, junto al Ministerio de Educación y Trabajo, mantuvo una nueva reunión con representantes de los gremios docentes SIDCA, SADOP, UDA, SUTECA y ATECA, con el objetivo de continuar coordinando acciones vinculadas con el mantenimiento, la reparación y el mejoramiento de los establecimientos educativos de toda la provincia.

El encuentro permitió avanzar en la construcción de una agenda común de trabajo, orientada a ordenar las demandas existentes, establecer prioridades y coordinar las intervenciones que resulten necesarias en los edificios escolares. Para ello, se tomaron como referencia tanto los relevamientos realizados como los planteos acercados por las organizaciones gremiales en representación de las distintas comunidades educativas.

Durante la reunión también se evaluó el avance de los trabajos que ya fueron ejecutados y se analizó el estado edilicio de los establecimientos escolares, como parte de una instancia destinada a sostener un seguimiento continuo sobre las condiciones de la infraestructura educativa.

La articulación entre las distintas áreas y los representantes de los trabajadores de la educación busca generar un mecanismo que permita reunir las demandas, establecer un orden de atención y acompañar la evolución de las obras y tareas necesarias en los establecimientos de los distintos departamentos.

Programa de Refacciones Escolares

En el marco del encuentro se destacó que las tareas de reparación y mantenimiento de los edificios educativos se desarrollan de manera continua desde el Ministerio de Hacienda y Obra Pública mediante el Programa de Refacciones Escolares.

El programa contempla intervenciones destinadas a atender las necesidades que se presentan en distintos establecimientos de la provincia. En este sentido, la agenda conjunta procura vincular los trabajos que ya se encuentran en desarrollo con los nuevos requerimientos identificados a través de los relevamientos y del contacto con las comunidades educativas.

El propósito es que las intervenciones puedan sostenerse dentro de un esquema organizado, con prioridades definidas y continuidad en las tareas de mantenimiento, refacción y mejoramiento. Uno de los principales acuerdos alcanzados durante la reunión fue precisamente avanzar en la unificación y priorización de los requerimientos de los distintos departamentos. Esta definición apunta a consolidar un esquema de trabajo que permita organizar las intervenciones y dar continuidad a las obras necesarias para atender las condiciones de la infraestructura escolar.

El aporte de los gremios docentes

La participación de SIDCA, SADOP, UDA, SUTECA y ATECA constituye un componente central de esta instancia de articulación. Los gremios permiten incorporar a la discusión los relevamientos, inquietudes y necesidades que surgen directamente de las diferentes comunidades educativas.

Ese intercambio posibilita fortalecer el vínculo entre quienes conocen las situaciones planteadas en los establecimientos y las áreas responsables de planificar y ejecutar las intervenciones. De esta manera, la mesa de trabajo busca reunir en una misma agenda las distintas demandas relacionadas con los edificios escolares, evitando que los requerimientos permanezcan aislados y procurando establecer prioridades comunes para su abordaje.

La participación gremial también permite que las necesidades detectadas en las escuelas formen parte del proceso de evaluación y planificación, fortaleciendo una dinámica de diálogo entre los organismos responsables de la infraestructura y quienes representan a los trabajadores de la educación.

Capacitación y prevención para el mantenimiento escolar

Otro de los aspectos abordados durante la reunión estuvo relacionado con la necesidad de fortalecer la capacitación del personal encargado del mantenimiento de los establecimientos educativos. En este punto, se remarcó la importancia de actualizar tanto los criterios como las herramientas de trabajo utilizadas en las tareas de mantenimiento. La capacitación aparece así integrada a la planificación general de las intervenciones sobre la infraestructura escolar.

También se planteó avanzar en la planificación de acciones preventivas frente a distintas contingencias, con el objetivo de incorporar una mirada anticipatoria a las tareas de mantenimiento.

La propuesta contempla, por lo tanto, no solamente responder a los problemas edilicios que se presentan, sino también fortalecer las herramientas y capacidades destinadas a atender las necesidades de los establecimientos de manera organizada.