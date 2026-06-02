Brizuela contra los ediles libertarios por respaldar a las apps: "Queremos que lo legal supere a lo ilegal"

El sector de taxis y remises de Catamarca atraviesa un escenario que sus representantes describen como crítico. El avance de las plataformas digitales de transporte urbano, sumado a lo que consideran una insuficiente fiscalización, generó una fuerte preocupación entre los trabajadores de la actividad, quienes aseguran que la competencia con los servicios gestionados mediante aplicaciones afecta directamente la sustentabilidad del sistema tradicional.

La situación fue expuesta por el referente de los remiseros, Walter Brizuela, quien expresó un fuerte cuestionamiento hacia las recientes manifestaciones de concejales y diputados provinciales que respaldaron distintas modalidades de transporte vinculadas a plataformas digitales.

Según sostuvo, esas posiciones generan confusión entre los usuarios y contradicen las normas vigentes que regulan la prestación del servicio de transporte de pasajeros en la ciudad.

El operativo que profundizó la polémica

El malestar del sector se intensificó luego de un operativo de tránsito realizado durante el fin de semana, en el que fue secuestrada una motocicleta que prestaba servicios para Uber Moto.

Tras el procedimiento, el concejal Diego Figueroa difundió en redes sociales una fotografía relacionada con la infracción labrada, situación que provocó el rechazo inmediato de los transportistas habilitados. Brizuela cuestionó la actitud del edil y sostuvo que, por su condición de abogado, conoce el alcance de las normativas vigentes. "El concejal, siendo abogado, sabe que las normas están para cumplirse; hace una política de confusión", manifestó el dirigente.

Las críticas también alcanzaron a los diputados provinciales Tiago Puente y Federico Lencina, a quienes acusó de respaldar una actividad que considera "ilegal". "Nosotros repudiamos las declaraciones de estos personajes, porque son actitudes malas para nuestro sector, que cumplimos con todo lo que marca la ley", sentenció Brizuela.

La discusión sobre Uber Moto y la seguridad de los usuarios

Uno de los principales argumentos expuestos por los remiseros está vinculado con la situación legal de los servicios de transporte de pasajeros en motocicleta. De acuerdo con lo planteado por Brizuela, cualquier intento de habilitar este tipo de modalidad mediante ordenanzas municipales entraría en conflicto con la Ley Nacional de Tránsito.

El dirigente sostuvo que dicha normativa prohíbe expresamente el transporte de pasajeros bajo estas características debido a la inexistencia de pólizas comerciales que garanticen cobertura al usuario en caso de accidentes o siniestros. Entre los cuestionamientos formulados por el sector se destacan:

• La falta de regulación específica para el transporte de pasajeros en motocicletas mediante aplicaciones.

• La ausencia de seguros comerciales que cubran a los usuarios.

• La existencia de una competencia considerada desleal frente a los servicios habilitados.

• El incumplimiento de las normativas vigentes que regulan la actividad.

"Queremos que lo legal no supere a lo ilegal", expresó Brizuela al respaldar los procedimientos impulsados por la Justicia de Faltas de la comuna capitalina y los controles realizados por el municipio. Asimismo, insistió en que las motocicletas utilizadas para servicios mediante aplicaciones "no están permitidas ni reguladas".

Cuestionamientos a las nuevas plataformas

Además de sus críticas hacia Uber Moto, el referente del sector también manifestó su descontento respecto de la presencia de la plataforma Maxim en la ciudad.

Brizuela cuestionó particularmente la publicidad desplegada por la empresa, a la que definió como una "pegatina desproporcionada".

Según indicó, la firma ya se encuentra instalada en Catamarca y forma parte de un escenario cada vez más competitivo para quienes prestan servicios mediante taxis y remises tradicionales.

Una actividad afectada por la crisis económica

Más allá de la discusión normativa, los remiseros aseguran que la situación económica actual también golpea fuertemente al sector. Brizuela reveló que las recaudaciones registradas en la actualidad apenas permiten sostener la actividad y afrontar los gastos mínimos de funcionamiento.

Según explicó, la combinación entre la crisis económica y la falta de controles sobre las aplicaciones generó una importante reducción de la flota habilitada en la ciudad. De acuerdo con la estimación realizada por el dirigente, la cantidad de taxis y remises en actividad sufrió una contracción superior al 40%.

El motivo principal, señaló, es que numerosos choferes optaron por abandonar el sistema tradicional para incorporarse a plataformas digitales, debido a las dificultades económicas que implica mantener vehículos habilitados bajo las exigencias reglamentarias vigentes.

La Fiesta del Poncho y el pedido de mayores controles

Con la proximidad de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, el sector considera que se aproxima uno de los momentos más importantes del año en términos de demanda de transporte.

Por esa razón, los representantes de taxis y remises anticiparon que solicitarán formalmente al Municipio de la Capital el fortalecimiento de los controles y operativos de fiscalización. El objetivo, según explicaron, es garantizar que durante el desarrollo del evento se respeten las condiciones de competencia establecidas por las normativas vigentes.

Entre los pedidos que planean elevar a las autoridades se encuentran:

• El refuerzo de los operativos de control.

• Una mayor fiscalización sobre los servicios prestados mediante aplicaciones.

• La verificación del cumplimiento de las regulaciones vigentes.

• La protección de la actividad formal durante el desarrollo de la Fiesta del Poncho.

En un contexto de creciente debate sobre el futuro del transporte urbano, los remiseros sostienen que la discusión no solo involucra cuestiones económicas, sino también aspectos vinculados a la seguridad de los usuarios, el cumplimiento de las normas y la sostenibilidad de una actividad que, según afirman, atraviesa una de las etapas más complejas de los últimos años.