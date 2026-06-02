Tinogasta marcó un hito sanitario con la primera cirugía videolaparoscópica

El Ministerio de Salud de la provincia continúa desarrollando acciones orientadas a fortalecer el sistema público sanitario en todo el territorio provincial, con especial atención en las localidades del interior, donde las distancias geográficas y las características del territorio suelen representar un desafío al momento de brindar respuestas rápidas y eficientes ante diferentes situaciones de salud.

En ese marco, el Hospital Zonal "San Juan Bautista" de la localidad de Tinogasta concretó un hecho considerado trascendental para la atención médica local: la realización de la primera cirugía videolaparoscópica en el establecimiento. Se trató de una colecistectomía videolaparoscópica, procedimiento que marca un nuevo paso en el proceso de fortalecimiento y modernización de los servicios sanitarios disponibles para la comunidad.

La intervención constituye un avance relevante para la capacidad resolutiva del hospital, ya que incorpora una técnica que permite abordar procedimientos de mayor complejidad mediante métodos menos invasivos, ofreciendo mayores beneficios y mejores condiciones de seguridad para los pacientes.

La importancia de la cirugía videolaparoscópica

La concreción de esta primera intervención representa mucho más que un procedimiento puntual. Se trata de la incorporación efectiva de una herramienta que amplía las posibilidades de atención dentro del propio hospital, permitiendo brindar respuestas a pacientes que anteriormente podían requerir derivaciones hacia otros centros asistenciales.

Desde el sistema de salud provincial se destaca que este logro forma parte de un proceso de modernización de los servicios sanitarios cuyo objetivo es beneficiar a la población mediante el acceso a prácticas cada vez más complejas dentro de sus propias comunidades.

La posibilidad de realizar este tipo de intervenciones en Tinogasta implica que un mayor número de pacientes podrá acceder a procedimientos especializados sin necesidad de trasladarse a la Capital, una situación que adquiere especial relevancia en una región donde las distancias suelen representar un factor determinante para la atención médica.

Entre los principales beneficios señalados para este avance se encuentran:

La realización de procedimientos de mayor complejidad.

La utilización de técnicas menos invasivas.

Mayores beneficios para los pacientes.

Más seguridad durante las intervenciones.

La posibilidad de evitar derivaciones a centros asistenciales de la Capital.

El fortalecimiento de la capacidad resolutiva del hospital local.

El impacto en una región de grandes distancias

La importancia de esta incorporación fue destacada por la Jefa del Área Programática N° 10, Sofía Bellido, quien subrayó el impacto positivo que tendrá la realización de este tipo de cirugías para toda la región.

"Este tipo de cirugías beneficia, no solo a nuestra Área, disminuyendo el tiempo de espera y de recuperación de los pacientes, lo que disminuiría las derivaciones en muchos casos", expresó Bellido al referirse a los alcances de esta nueva prestación.

Las declaraciones reflejan una de las principales ventajas que representa la posibilidad de efectuar procedimientos especializados en el propio hospital zonal: la reducción de los tiempos necesarios para brindar respuestas médicas y la optimización de los procesos de atención.

La responsable del Área Programática también hizo referencia a las características geográficas de la región y a las dificultades que históricamente han implicado los traslados hacia otros centros de salud.

"Tenemos un área muy amplia, las distancias son complicadas por lo que pensar en una derivación a Capital, conlleva más tiempo del que necesitamos para resolver en nuestro Hospital", agregó. Sus palabras ponen de relieve una realidad cotidiana para muchas comunidades del interior provincial, donde la distancia respecto de los grandes centros asistenciales puede transformarse en un factor que condiciona la rapidez de las respuestas sanitarias.

Un equipamiento que amplía la capacidad de respuesta

La posibilidad de concretar esta primera cirugía videolaparoscópica fue posible gracias a la incorporación del equipamiento necesario para desarrollar este tipo de procedimientos.

Según se informó, el aparato que facilita la realización de estas intervenciones fue donado por la Iglesia de los Últimos Días, aporte que actualmente permite brindar respuestas médicas de mayor complejidad dentro del Hospital Zonal "San Juan Bautista".

La disponibilidad de esta tecnología constituye una herramienta fundamental para el crecimiento de las prestaciones médicas en Tinogasta y se integra al proceso de fortalecimiento impulsado por el sistema público de salud.