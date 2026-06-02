Catamarca se prepara para vivir la Solemnidad de Corpus Christi con una multitudinaria manifestación

La comunidad católica de Catamarca se dispone a participar de una de las celebraciones más significativas del calendario litúrgico con la realización de la Solemnidad de Corpus Christi, una festividad que convoca a los fieles a expresar públicamente su fe en la presencia real de Jesucristo en el Sacramento de la Eucaristía.

Animados por el lema "Adoremos a Jesucristo, nuestra Paz", los actos litúrgicos tendrán lugar este sábado 6 de junio y reunirán a integrantes de parroquias, movimientos, pastorales, instituciones educativas y distintas expresiones de la vida eclesial de la capital catamarqueña.

La celebración adquiere este año una relevancia especial al desarrollarse en el marco del Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú, una conmemoración que convoca a la Iglesia local a profundizar su vida espiritual y a renovar su compromiso de fe siguiendo el legado del reconocido fraile catamarqueño.

Una convocatoria para adorar públicamente a Jesucristo

Desde la organización destacaron que la Solemnidad de Corpus Christi constituye una ocasión privilegiada para que los fieles se congreguen en torno a la Eucaristía y expresen de manera pública su adoración a Jesucristo.

En este contexto, la comunidad diocesana será convocada a reunirse para adorar públicamente a Jesucristo verdaderamente presente en el Sacramento de la Eucaristía, reafirmando una de las creencias centrales de la fe católica. La jornada comenzará a las 16.00 con la celebración de la Misa Solemne de Corpus Christi, que tendrá lugar en la Catedral Basílica y Santuario de Nuestra Señora del Valle, principal templo de la diócesis y centro de numerosas celebraciones religiosas que congregan a fieles de toda la provincia.

La procesión alrededor de la plaza 25 de Mayo

Una vez concluida la celebración eucarística, los participantes formarán parte de la tradicional Procesión de Corpus Christi, que recorrerá los alrededores de la plaza 25 de Mayo.

Durante el trayecto estarán dispuestos distintos espacios especialmente preparados para la celebración. Según se informó, se ubicarán sitiales en las cuatro esquinas de la plaza para los monumentos, constituyendo puntos destacados del recorrido procesional. La preparación de estos monumentos estará a cargo de diferentes áreas y movimientos de la Iglesia local, reflejando el trabajo conjunto de numerosas comunidades que colaboran en la organización de esta festividad.

Los responsables de la preparación serán:

Movimiento Neocatecumenal .

. Movimiento Familiar Cristiano .

. Pastoral de la Niñez .

. Pastoral de Juventud.

La participación de estos grupos pone de manifiesto la diversidad de carismas y espacios pastorales que integran la vida de la Iglesia diocesana y que se unen para dar forma a una celebración que tiene un profundo significado espiritual para los creyentes.

Una invitación para toda la comunidad

En el marco de los preparativos, se extendió una invitación especial a los fieles de las distintas comunidades parroquiales del Decanato Capital, así como también a quienes forman parte de pastorales, movimientos, instituciones y establecimientos educativos.

La convocatoria busca reunir a todos los sectores de la comunidad eclesial en una celebración común que permita compartir un momento de oración, adoración y manifestación pública de fe.