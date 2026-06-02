La sanción histórica de Roland Garros al paraguayo Daniel Vallejo: de cuánto y porqué

Roland Garros anunció una medida histórica contra el tenista paraguayo Daniel Vallejo luego de las declaraciones que realizó sobre la jueza brasileña Ana Carvalho tras su eliminación en el Grand Slam parisino.

La organización del torneo resolvió aplicar una multa de 65 mil euros, una cifra sin precedentes en la historia de la competencia y que representa aproximadamente la mitad del premio económico obtenido por el jugador tras alcanzar la segunda ronda del certamen. La decisión llegó después de varios días de controversia y de una intensa reacción dentro del mundo del tenis frente a las afirmaciones realizadas por el deportista sudamericano al finalizar uno de los partidos más importantes de su carrera.

La sanción se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados del torneo y colocó a Vallejo en el centro de un debate que trascendió lo estrictamente deportivo.

El partido que desencadenó la controversia

La situación tuvo su origen después de la derrota sufrida por Vallejo frente al francés Moïse Kouamé, de 17 años, considerado una de las principales promesas del tenis local. El encuentro fue uno de los más extensos e intensos de la jornada y terminó con triunfo del jugador francés por 6-3, 7-5, 3-6, 2-6 y 7-6 (8).

Tras el partido, Vallejo concedió una entrevista al medio especializado Clay en la que cuestionó el desempeño de la jueza de silla Ana Carvalho. Fue en ese contexto cuando pronunció las declaraciones que posteriormente derivaron en la sanción.

"Este tipo de partidos tiene que arbitrarlos un hombre. Es difícil que una mujer pueda hacerlo. Es un público muy pesado y hay que tener mucha fortaleza para ir en contra del público", afirmó el tenista paraguayo.

Las palabras generaron una inmediata repercusión y desencadenaron una ola de críticas provenientes de distintos sectores vinculados al tenis profesional.

Ana Carvalho

Reacciones dentro y fuera del tenis

Las declaraciones fueron interpretadas por numerosos jugadores, entrenadores y seguidores del deporte como expresiones de carácter discriminatorio que reproducían estereotipos de género. La polémica se expandió rápidamente y provocó un amplio debate sobre el rol de los árbitros y los principios que rigen las competencias profesionales.

Ante la magnitud que alcanzó el caso, Roland Garros anunció que aplicaría una sanción significativa contra el jugador, aunque inicialmente no informó el monto exacto de la multa.

Posteriormente se confirmó que la penalización sería de 65 mil euros, convirtiéndose en una medida sin precedentes dentro del Grand Slam parisino.

La postura de Roland Garros y de la Federación Francesa de Tenis

Frente a la controversia, la Federación Francesa de Tenis (FFT) emitió un comunicado en el que defendió el trabajo de los jueces de silla y rechazó cualquier vinculación entre el desempeño arbitral y el género.

"La competencia de un juez o una jueza de silla no está determinada por su género, sino por su profesionalismo y su capacidad para arbitrar al más alto nivel", sostuvo la entidad. La postura institucional fue respaldada además por Amelie Mauresmo, ex número uno del ranking de la WTA y actual directora de Roland Garros.

Mauresmo calificó las declaraciones de Vallejo como "inaceptables" y afirmó que no representan los valores que promueve el torneo.

Según expresó la directora del certamen:

• Los dichos resultaron incompatibles con los valores defendidos por Roland Garros.

• El desempeño arbitral debe evaluarse por criterios profesionales.

• El género no determina la capacidad de dirigir partidos al máximo nivel.

El descargo del tenista paraguayo

Una vez conocida la sanción económica, Vallejo intentó aclarar sus declaraciones y aseguró que sus palabras habían sido sacadas de contexto. El jugador manifestó además su respeto hacia la jueza Ana Carvalho y presentó disculpas por lo ocurrido.

"Tengo respeto por la jueza y el trabajo que hizo. Me disculpo con ella. Estaba muy acalorado y con muchas emociones luego de cinco horas", expresó.

El tenista atribuyó sus declaraciones al estado emocional que atravesaba inmediatamente después de un partido de gran desgaste físico y mental.

Un torneo histórico para Vallejo

Más allá de la controversia, Roland Garros representó una experiencia significativa en la carrera deportiva del paraguayo. Vallejo disputó por primera vez el cuadro principal de un torneo de Grand Slam luego de haber sufrido previamente dos eliminaciones en las clasificaciones del Australian Open.

Su recorrido en París incluyó el avance de ronda favorecido por la baja del británico Cameron Norrie cuando ambos disputaban el segundo set.

Posteriormente estuvo muy cerca de alcanzar la tercera ronda frente a Kouamé, en un encuentro que se resolvió en un ajustado quinto set.

Las críticas al público y al arbitraje

La conferencia de prensa posterior a la derrota dejó en evidencia el malestar del jugador por las condiciones que, según consideró, influyeron en el resultado final.

Vallejo apuntó tanto contra el comportamiento del público francés como contra la actuación de la jueza durante el encuentro. "Probablemente el público tuvo un 90% de influencia en la derrota. El partido ya estaba completamente en mis manos. Fue muy difícil jugar con ese ambiente. Ahí estuvo realmente la diferencia", sostuvo.

El paraguayo también cuestionó la capacidad de la árbitra para controlar el desarrollo del partido en momentos de máxima tensión.

"Entiendo que el público francés quiera apoyar a sus jugadores, pero sinceramente creo que el árbitro no supo controlar la situación ni tener suficiente autoridad. La situación se desbordó un poco y el árbitro no hizo nada para cambiarlo. Es una pena que en un Grand Slam el público pueda influir tanto de esta manera", agregó.