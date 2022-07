Brunello evaluó el Poncho: "Creo que una  fiesta de esta índole, nunca va a ser con superávit"

La fiesta mayor de los catamarqueños llegó a su final y las primeras evaluaciones apuntan a ser mayormente positivas. Las primeras cifras hablan de récord, en cuanto a la cantidad de turistas que la visitaron, por cuanto el reporte indica la llegada de 930 mil y a esto se debe añadir lo ya anunciado el domingo, sobre un movimiento económico de 758 millones de pesos. Con estas cifras, el balance es bueno, aunque el titular de la cartera de Cultura y Turismo, fue remiso a marcarlo de esta manera. “Tengo una lista de veinte cosas negativas”, comentó a la hora de indicar lo que se debe reconsiderar desde su punto de vista sobre la Fiesta del Poncho.

Roberto Brunello, quien enfrentó la tarea de volver a poner la fiesta en marcha luego de dos años de pandemia, salió airoso de la prueba. El funcionario destacó la inversión que realizó la Provincia y arriesgó a adelantar sobre si los $300 millones que se destinaron fueron recuperados o no. “ Creo que una fiesta de esta índole nunca va a ser con superávit. Eso es imposible por la magnitud que tiene un evento así y hasta creo que tampoco va a llegar a ser un cero a cero pero sí, lo que tratamos de hacer es administrar muy bien los recursos. Hemos sido muy cautos con las contrataciones y las licitaciones. La tranquilidad que tenemos es que la parte cultural ha tenido un desarrollo económico importante”, planteó el ministro.

En este sentido, el ministro ya había planteado con anterioridad, en cuanto a la rendición de cuentas de toda la inversión en la tradicional fiesta, que la misma será entregada semanas después de la finalización del evento.

Expectativas

“Una fiesta de esta índole no se hace si no hay una inversión importante y en ese sentido, creo el Ministerio y todo el equipo hemos cumplido las expectativas del Gobernador ”, dijo en declaraciones a Radio Valle Viejo. Agregó Brunello “todos los ministerios han entendido que había que hacer una linda fiesta, no hubo directivas muy directas, todo fue fluyendo y se dio lo que se dio”.

El regreso del Poncho marcó un hito en la realización de la tradicional fiesta catamarqueña ya que, como parte de la planificación turística hubo una fuerte inversión, sobre todo en el Predio Ferial el que fue refaccionado en forma integral para albergar a un gran número de público, tanto en todas las noches del festival como en las exposiciones.

Las cifras

Según la cartera de Cultura, Turismo y Deporte hubo más de 930 mil visitantes en la 51º de la Fiesta del Poncho. A esto se le suma más de $300 mil en ventas por stand y más de 43 mil espectadores durante las 10 noches del festival

Lo destacado

Dos sectores sobresalieron durante el evento que fue del 15 al 24 de julio. Uno fueron los expositores, que este año a fueron más de 630 entre artesanos, productores, diseñadores y emprendedores tanto locales, del país y de países vecinos.

La fiesta contó además con la participación de delegaciones de las distintas provincias argentinas, que presentaron su oferta cultural y turística en el nuevo Patio de las Provincias. Sobre esto el mismo Roberto Brunello reconoció que la participación de las jurisdicciones del país lo dejó gratamente sorprendido.