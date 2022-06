Bullrich cerró el mes de la lucha contra el ELA con un emotivo discurso: Voy a encontrar la cura

Esteban Bullrich encabezó “La vida es hoy”, un evento para concientizar sobre la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y recaudar fondos para crear el primer centro especializado en la Argentina. Junto a su familia, dio un mensaje cargado de esperanza: “Voy a encontrar la cura”.

Con música en vivo y muchas reflexiones, el exsenador fue recibido con calidez por un estadio lleno.

Esteban Bullrich junto a su esposa y Paz, una de sus hijas.

El encuentro se inició las 19:30, en el estadio Arena de Buenos Aires, en Villa Crespo. Fue el cierre del mes de la Lucha contra la ELA y a una semana de conmemorarse el Día Mundial de esa enfermedad, el 21 de junio.

El exsenador dio un conmovedor mensaje.

Bullrich relató su historia de resiliencia y la forma en que decidió encarar su enfermedad, para que sirva de guía a los aproximadamente 3.000 pacientes de ELA del país.

“No la dejo descansar a la ELA, me voy a dormir siempre diciéndole que le voy a ganar”, dijo en una noche cargada de emoción.

El exsenador encabezó el evento junto al conferencista Carlos Páez Vilaró, sobreviviente de la tragedia de Los Andes, y al cantante Diego Torres.

“Él vive siempre con una sonrisa”

La esposa del también exministro de Educación, Eugenia Uque Sequeiros, se encargó de presentarlo. “Que noche. Impresionante. Siento mucha alegría profunda, del corazón, de gente buena que nos acompaña desde el principio y los que se sumaron. Esteban les movió algo en su corazón. Recibimos saludos”, comenzó.

“El vive siempre con una sonrisa. No le escapa a la vida. A pesar de los malos momentos y los llantos, somos felices”, dijo sobre su marido.

El cantante Diego Torres se sumó a la noche de solidaridad que encabezó Bullrich.

Las palabras de Bullrich al cerrar el mes de la lucha contra la ELA

“Lo veo como si Dios me hubiese dado esta enfermedad para que emprenda la batalla. Yo no la dejo descansar a la ELA. Voy a encontrar una cura. Me voy a dormir siempre diciéndole que le voy a ganar”, dijo el ex senador.

“Recibir tanto amor emociona, por supuesto. Pero nunca dudé del éxito de reunir esfuerzos para el éxito común. No pasa lo mismo en el Gobierno. No juntan esfuerzos. El poder les hace creer que se puede todo. Y no se puede todo. Ellos tienen que servir, no servirse”, apuntó.