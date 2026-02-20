Caja de Crédito Municipal: cronograma especial y doble turno para agilizar "Tu Vuelta al Cole"

La Caja de Crédito Municipal de la Capital dio a conocer un cronograma especial de atención presencial para avanzar con la línea de préstamos escolares "Tu Vuelta al Cole", en el marco del inicio del ciclo lectivo. La medida apunta a agilizar el otorgamiento de los créditos ante la alta demanda registrada en los últimos días.

Desde la entidad informaron que, con el objetivo de optimizar los tiempos administrativos y garantizar una respuesta ordenada, la atención entre el 18 y el 20 de febrero estará destinada exclusivamente a las personas que ya gestionaron su turno previamente y fueron contactadas por el equipo de la Caja para completar la presentación de la documentación correspondiente.

Según detallaron, son más de 2.000 los vecinos que ya cuentan con turno confirmado y que deberán presentarse en las fechas asignadas para avanzar con el trámite. La organización del cronograma busca evitar demoras y concentraciones innecesarias, asegurando un flujo constante de atención durante las jornadas previstas.

Doble turno para acelerar los trámites

Para absorber el volumen de solicitudes y brindar una respuesta más rápida a las familias municipales, la Caja implementará un esquema de doble turno diario.

Los horarios establecidos serán los siguientes:

Turno mañana: de 08:00 a 13:00 horas.

Turno tarde: de 16:00 a 20:00 horas.

Este esquema ampliado permitirá extender la franja de atención y acelerar la evaluación de las solicitudes ya ingresadas, en un contexto donde la cercanía del inicio de clases incrementa la urgencia de los beneficiarios por acceder al financiamiento.

Desde la institución remarcaron que el orden y el respeto por los turnos asignados resultan fundamentales para garantizar la eficiencia del operativo. En ese sentido, pidieron a los solicitantes concurrir en el horario indicado y con la documentación completa, a fin de evitar demoras que puedan afectar el ritmo general de atención.

Sistema de turnos, momentáneamente inhabilitado

Debido al elevado número de solicitudes registradas, el Sistema de Turnos Online se encuentra temporalmente inhabilitado. La decisión responde a la necesidad de procesar y liquidar primero las gestiones ya iniciadas antes de habilitar nuevas solicitudes.

Las autoridades explicaron que, una vez completada la etapa de procesamiento de los turnos actualmente otorgados y finalizada la liquidación de los créditos correspondientes, el sistema volverá a estar disponible para el resto de los interesados.

El mensaje oficial apunta a llevar tranquilidad a quienes todavía no pudieron acceder a un turno. Desde la Caja aseguraron que la reapertura del sistema será comunicada oportunamente y que el objetivo es atender la totalidad de la demanda en etapas ordenadas.