Calor intenso y chance de chaparrones: así estará el clima en Catamarca

Enero va llegando a su fin y este jueves será otra jornada típicamente veraniega, con altas temperaturas pero agradables, cielo parcialmente a mayormente nublado y probabilidad de chaparrones hacia la tarde y la noche, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Luego de los 25 grados de mínima de la madrugada, ya en horas de la mañana, el cielo se presentará mayormente nublado, aunque sin lluvias previstas. La temperatura ascenderá hasta los 27 grados, manteniéndose el viento leve desde el Noreste.

Con el avance del día, la tarde será el momento más inestable de la jornada. El termómetro alcanzará su máximo diario, con una temperatura estimada en 33 grados, lo que reforzará la sensación de calor. En este tramo, el SMN indica chaparrones aislados, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 10 y el 40 por ciento. El viento rotará al sector Este y aumentará levemente su intensidad, con velocidades previstas de 13 a 22 km/h, aunque sin ráfagas destacadas.

Hacia la noche, se mantendrán las condiciones de inestabilidad, con persistencia de chaparrones y una probabilidad de lluvias similar a la hora anterior. La temperatura descenderá hasta los 28 grados, mientras que el viento volverá a disminuir su intensidad.

En síntesis, Catamarca tendrá un jueves caluroso, con ambiente pesado, nubosidad variable y posibles precipitaciones aisladas hacia el cierre de la jornada.