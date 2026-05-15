¿Calorcito o frío?: así va a estar el clima en Catamarca

Aunque se anunciaba un descenso de la temperatura, en la puerta del fin de semana, el clima se presenta agradable. Por eso este viernes será una jornada con condiciones climáticas estables y temperaturas que pasarán los veinte grados, según el Servicio Meteorológico Nacional.

En detalle, durante la madrugada, el cielo estuvo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 12 grados y viento ya soplando desde el Norte de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Ya por la mañana continuarán las condiciones de nubosidad parcial, y se mantendrá el registro térmico de las primeras horas de este viernes. El viento mantendrá la misma intensidad y dirección predominante desde el sector Norte.

En horas de la tarde se espera el registro más alto de la jornada, con una máxima de 23 grados y cielo parcialmente nublado. El viento continuará soplando entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el cielo se presentará algo nublado y la temperatura descenderá hasta los 17 grados. En tanto, no se prevén precipitaciones durante ninguna de las franjas horarias del viernes.

El fin de semana

Ya para el sábado, sí se notará un cambio importante en los registros térmicos. El día comenzará con una mínima de 11 grados y se espera una máxima de apenas 18 grados. Entre la tarde y la noche se anuncian lluvias aisladas y viento soplando del Sur con registros de entre 23 y 31km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

Para el domingo, el frío se hará sentir. La jornada comenzará con 7 grados de mínima y la máxima en horas de la tarde alcanzará apenas los 15 grados. Durante la mañana se podrían registrar algunas lluvias y el resto del día estará parcialmente nublado y con viento leve variando entre el Sur y el Oeste.