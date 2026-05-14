Los hábitos que realmente previenen el envejecimiento de la piel, según los dermatólogos

El paso del tiempo deja huella en la piel, pero la dermatóloga Carmen Peñas sostiene que gran parte de este proceso está bajo control personal. Según la especialista, "el 80% de los factores que envejecen la piel son externos y, por tanto, se pueden modificar".

Este dato destaca la importancia de los hábitos diarios, entre los que se incluyen:

Uso constante de protector solar , incluso en días nublados o dentro de interiores.

, incluso en días nublados o dentro de interiores. Una alimentación adecuada , rica en nutrientes que favorecen la regeneración cutánea.

, rica en nutrientes que favorecen la regeneración cutánea. Evitar el tabaco, conocido por acelerar la degradación de colágeno y elastina.

Peñas advierte que uno de los errores más frecuentes es descuidar la limpieza facial y la protección solar, factores que favorecen la aparición prematura de arrugas y manchas. Según su experiencia, la acumulación de residuos y la exposición al sol sin protección son responsables de muchos de los signos visibles de envejecimiento, un aspecto que puede prevenirse con rutinas diarias consistentes de higiene y cuidado.

Estas recomendaciones forman parte del análisis que especialistas brindaron a la revista ¡Hola!, dentro de un artículo centrado en los gestos que envejecen la piel.

Zonas del rostro más vulnerables

El envejecimiento no se distribuye de manera uniforme en el rostro. Los expertos coinciden en que las áreas más sensibles son:

Contorno de ojos

Cuello

Óvalo facial

En estas zonas, la piel es más fina y delicada, lo que la hace especialmente susceptible a los gestos repetidos y la exposición ambiental. La menor densidad de glándulas sebáceas contribuye a la sequedad y a la pérdida de firmeza.

Para contrarrestar estos cambios, se recomiendan:

Cremas ricas en antioxidantes , que combaten los radicales libres.

, que combaten los radicales libres. Agentes humectantes , esenciales para mantener la hidratación.

, esenciales para mantener la hidratación. Protección solar diaria, clave para frenar el daño por radiación ultravioleta.

Además, los especialistas sugieren incorporar masajes suaves durante la aplicación de productos, lo que:

Favorece la absorción de principios activos

Estimula la circulación

Ayuda a preservar la elasticidad de la piel

De acuerdo con la revista ¡Hola!, estas prácticas preventivas contribuyen a retrasar la aparición de arrugas y mantener una apariencia fresca y uniforme.

La influencia del clima en la piel

La piel responde directamente a factores ambientales. En primavera, por ejemplo, se observa un incremento de la radiación solar y cambios de temperatura, mientras que en invierno la piel sufre resequedad y daños por frío.

Frente a estas variaciones, los expertos recomiendan:

Productos calmantes para disminuir la irritación

para disminuir la irritación Hidratantes ligeros , que faciliten la transpiración sin obstruir los poros

, que faciliten la transpiración sin obstruir los poros Ajustar la rutina según la estación, protegiendo la piel de resequedad o exceso de exposición

Aun así, destacan que la protección solar debe reforzarse siempre, dado que los daños acumulativos de la radiación aceleran el envejecimiento cutáneo. Observar los cambios de la piel y adaptar los cuidados diariamente es esencial para mantenerla equilibrada y saludable.

Hábitos de celebridades: la rutina de Elsa Pataky

El cuidado diario de la piel también se refleja en las prácticas de figuras públicas. Elsa Pataky ha compartido su rutina de hidratación facial, que consiste en:

Aplicar su crema hidratante con movimientos ascendentes y firmes al iniciar el día

con movimientos al iniciar el día Priorizar un efecto lifting, ayudando a tonificar y "despertar" la piel tras el descanso nocturno

La actriz asegura que este método "puede marcar una diferencia visible en la textura y luminosidad cutánea", enfatizando la constancia y la calidad del producto como factores determinantes. Tal como recoge la publicación de ¡Hola!, estos gestos cotidianos, realizados con atención y regularidad, son fundamentales para mantener la piel tersa y saludable a lo largo del tiempo.