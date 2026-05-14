La Sole vuelve a Catamarca y protagonizará una de las noches centrales del Poncho

La cantante Soledad Pastorutti será una de las grandes protagonistas de la próxima edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, al confirmarse su presentación para el domingo 19 de julio en el Escenario Mayor del evento cultural más importante del invierno argentino.

La presencia de La Sole suma expectativa a una nueva edición de la tradicional fiesta catamarqueña, que cada año reúne a miles de personas y convoca a destacadas figuras de la música nacional en una programación artística que se desarrolla durante varias jornadas.

Con una trayectoria que la consolidó como una de las máximas referentes de la música popular argentina, Soledad Pastorutti regresará a Catamarca para reencontrarse con el público del Poncho en un espectáculo que promete clásicos de su repertorio y toda la intensidad escénica que caracteriza a una artista que marcó generaciones dentro del folklore nacional.

Un regreso esperado al Escenario Mayor

La actuación de La Sole aparece como una de las noches más esperadas de la próxima edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. La artista volverá al escenario principal del festival luego de su recordada participación en la edición 2023, donde protagonizó un show atravesado por el folklore, la emoción y el tradicional revoleo del poncho que se convirtió en uno de los sellos distintivos de su carrera artística.

En cada una de sus visitas al Poncho, Soledad Pastorutti logró construir una conexión especial con el público catamarqueño, transformando sus recitales en verdaderas celebraciones populares.

Su presencia en el Escenario Mayor representa además uno de los momentos centrales de la programación artística de una fiesta que históricamente reúne a importantes exponentes de la música argentina.

Treinta años de una carrera que transformó el folklore

El regreso de La Sole al Poncho coincidirá con un momento especialmente significativo en su carrera. Durante este año, la cantante celebra 30 años de trayectoria artística, consolidando un recorrido que transformó de manera profunda la música folklórica argentina y amplió el alcance popular del género en todo el país.

A lo largo de estas tres décadas, Soledad Pastorutti construyó una carrera marcada por:

Una fuerte presencia escénica

Una identidad artística vinculada al folklore

La conexión permanente con el público

La incorporación de nuevas composiciones y búsquedas musicales

Su figura quedó asociada a una renovación del folklore argentino y a una etapa de gran proyección masiva del género en festivales y escenarios nacionales.

Un show con clásicos y nuevas canciones

La presentación prevista para el domingo 19 de julio incluirá un recorrido por canciones emblemáticas de su carrera junto con nuevas composiciones que reflejan la evolución artística de una de las voces más importantes del país.

Según se informó, el espectáculo combinará clásicos históricos de su repertorio, nuevas canciones, momentos de fuerte conexión con el público y la energía característica de sus presentaciones en vivo. La Sole se consolidó con el paso del tiempo como una de las artistas más convocantes dentro de los festivales populares argentinos, manteniendo una presencia constante en escenarios de todo el país.

Su energía sobre el escenario y el vínculo que construye con el público forman parte de los rasgos más destacados de cada una de sus actuaciones.

Una figura estelar del folklore

La trayectoria de Soledad Pastorutti la convirtió en una de las principales referentes de la música popular argentina. Con el paso de los años, su carrera trascendió el ámbito estrictamente folklórico y alcanzó una dimensión nacional e internacional que la posicionó entre las voces más reconocidas del país.

En ese recorrido, la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho ocupó un lugar importante dentro de sus presentaciones en Catamarca, donde sus shows quedaron asociados a momentos de gran convocatoria y fuerte acompañamiento del público.

Cada nueva visita de La Sole al festival renueva esa relación construida con los espectadores y consolida su presencia como una de las artistas más esperadas de cada edición.

Entradas y canales oficiales

La organización informó que las entradas para el espectáculo estarán disponibles próximamente a través de Universo Tickets.

Además, toda la programación y las novedades relacionadas con la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho podrán seguirse mediante los canales oficiales del evento:

Web: fiestadelponcho.gob.ar

fiestadelponcho.gob.ar Instagram: @fiestanacionaldelponcho

@fiestanacionaldelponcho Facebook: Fiesta Nacional e Internacional del Poncho

Fiesta Nacional e Internacional del Poncho TikTok: @fiestanacionaldelponcho

La confirmación de Soledad Pastorutti para el domingo 19 de julio fortalece la expectativa en torno a una nueva edición del Poncho y vuelve a colocar a una de las figuras más representativas de la música argentina en el centro de una de las celebraciones culturales más importantes del país.