Karina llega por primera vez al escenario mayor de la Fiesta del Poncho

La cantante Karina será una de las artistas destacadas de la próxima edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, donde se presentará por primera vez en el Escenario Mayor del festival más importante del invierno argentino.

El show está previsto para el domingo 19 de julio y formará parte de una jornada con fuerte protagonismo femenino dentro de la programación artística de la tradicional celebración catamarqueña.

Reconocida como una de las voces más importantes de la música tropical argentina, Karina llegará a Catamarca con un repertorio atravesado por canciones que lograron trascender generaciones y consolidarse como clásicos populares dentro de la escena musical nacional.

Su debut en el escenario principal del Poncho suma expectativa a una nueva edición del festival, que volverá a reunir a destacados artistas nacionales y provinciales junto con propuestas culturales, artesanales y gastronómicas para toda la familia.

El debut de Karina en el Escenario Mayor

La presentación del próximo 19 de julio marcará la primera vez que Karina se suba al Escenario Mayor de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. La artista será parte de una de las noches centrales del festival y protagonizará una jornada que tendrá una importante presencia femenina dentro de la programación artística.

La expectativa en torno a su show se vincula tanto con su trayectoria dentro de la música tropical como con el fuerte vínculo que sus canciones construyeron con el público a lo largo de más de dos décadas de carrera. El debut de Karina en el principal escenario del Poncho representa además la incorporación de una figura consolidada de la música popular argentina a la programación de uno de los eventos culturales más convocantes del país.

Una carrera atravesada por éxitos populares

Karina construyó una trayectoria marcada por canciones que lograron instalarse en el repertorio popular argentino y acompañar durante años a miles de seguidores en distintas generaciones. Entre los temas más reconocidos de su carrera figuran:

"Corazón mentiroso"

"Con la misma moneda"

"Fuera"

Estas canciones forman parte de un repertorio que consolidó su presencia dentro de la música tropical argentina y que convirtió a la cantante en una de las artistas más reconocidas del género.

A lo largo de los años, Karina sostuvo una fuerte presencia en la escena musical nacional, manteniendo vigencia y una relación permanente con el público a través de recitales y presentaciones en distintos escenarios del país.

Más de 20 años de trayectoria y reconocimientos

La artista llega al Poncho respaldada por una extensa carrera dentro de la música argentina. Con más de 20 años de trayectoria, Karina obtuvo importantes reconocimientos que consolidaron su lugar dentro de la escena artística nacional. Entre las distinciones mencionadas figuran:

Siete premios Carlos Gardel

Un Premio Konex

Estos reconocimientos reflejan el recorrido artístico desarrollado por la cantante y el impacto alcanzado por sus canciones dentro de la música popular argentina. La combinación entre éxitos masivos, permanencia artística y fuerte identificación con el público permitió a Karina sostener una carrera consolidada dentro de la movida tropical.

Una noche de canciones coreadas

Según se informó, la presentación en Catamarca promete una noche atravesada por canciones coreadas y una energía festiva que buscará convertir el show en uno de los momentos destacados de la edición 2026 del Poncho.

La artista llegará con un repertorio ampliamente conocido por el público y con la expectativa de protagonizar un espectáculo de fuerte conexión popular. La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho volverá así a incorporar propuestas musicales diversas dentro de su programación artística, reuniendo en el Escenario Mayor a figuras de distintos géneros y trayectorias.

El Poncho 2026 y la programación del festival

La próxima edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho se desarrollará entre el 17 y el 26 de julio en el Predio Ferial Catamarca. El festival constituye uno de los principales acontecimientos culturales de Catamarca y uno de los encuentros más importantes del invierno argentino.

La incorporación de Karina al Escenario Mayor amplía la propuesta artística de una edición que ya comenzó a generar expectativa por la presencia de reconocidas figuras nacionales.

Entradas y canales oficiales

La organización informó que las entradas para las distintas noches del Escenario Mayor estarán disponibles próximamente a través de Universo Tickets. Además, toda la programación y las novedades vinculadas a la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho podrán seguirse mediante sus canales oficiales:

Web: fiestadelponcho.gob.ar

fiestadelponcho.gob.ar Instagram: @fiestanacionaldelponcho

@fiestanacionaldelponcho Facebook: Fiesta Nacional e Internacional del Poncho

Fiesta Nacional e Internacional del Poncho TikTok: @fiestanacionaldelponcho

Con su debut en el Escenario Mayor, Karina se sumará a la programación de una nueva edición del Poncho que volverá a colocar a Catamarca como epicentro de la música, la cultura y las tradiciones populares durante el invierno argentino.