Campaña para conseguir un medicamento que necesita de urgencia Agustín Carrizo

Lorena Caletti, madre de Agustín Carrizo, apela a la solidaridad de los catamarqueños que puedan donar un medicamento para su hijo, que padece esquizofrenia y otros problemas psicóticos.

La mamá del adolescente explicó a LA UNIÓN que su hijo, actualmente, tiene cobertura del programa Federal Incluir Salud (Ex-PROFE), pero que la medicación que necesita de suma urgencia tendría un faltante en la droguería. Por tal motivo, pide a quienes tengan familiares con este tipo de enfermedades y puedan compartir la medicación, comunicarse al 3834540797.

“No es que el Estado no me quiere dar. Entiendo que hay un faltante y mi hijo necesita ese remedio urgente, por eso, quien pueda ayudarme, se lo agradezco”, dijo Lorena.

Agustín tiene 16 años, y es oriundo del B° 80 VV. Santa Rosa - Valle Viejo. Necesita para la demencia mental, lo que controla la impulsividad de su agresividad, CLOZAPINA 100 mg.

Hasta el cierre de esta edición, la mujer expresó su agradecimiento a los llamados de solidaridad y apoyo que recibió durante la jornada de ayer, luego de que se viralizara la publicación de LA UNIÓN DIGITAL, y volvió a reiterar el pedido para que Agustín pueda contar, cuanto antes, con la medicación necesaria para poder continuar con su tratamiento.

Por último, Lorena dijo que desde las autoridades del programa ex-PROFE en Catamarca se comunicaron para informarles que seguirán haciendo las gestiones, pero que, hasta el momento, no hay novedades del remedio.

Se recuerda nuevamente que quienes dispongan de la medicación, comunicarse al número antes mencionado.