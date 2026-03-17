Glaucoma: casi 350 catamarqueños accedieron a controles oftalmológicos gratuitos

Un total de 347 vecinos recibieron controles gratuitos durante la primera campaña anual de detección de Glaucoma y Retinopatía Diabética, una iniciativa impulsada por la Municipalidad de la Capital a través de su área sanitaria.

La actividad se desarrolló en el Nodo Tecnológico y estuvo coordinada por la Secretaría de Salud municipal, en una jornada que registró una masiva concurrencia de pacientes y que volvió a poner el foco en la importancia de la prevención en enfermedades oculares silenciosas.

El operativo sanitario permitió realizar evaluaciones médicas a centenares de personas, con el objetivo de identificar tempranamente patologías que, en muchos casos, pueden avanzar sin síntomas evidentes.

La iniciativa se inscribe dentro de un programa de larga trayectoria en la política sanitaria local, orientado especialmente a promover controles periódicos en la población con mayor riesgo de desarrollar enfermedades visuales.

Las cifras de la jornada

El balance de la campaña dejó un conjunto de datos que reflejan el alcance de la actividad y el nivel de participación de la comunidad. Entre los principales indicadores del operativo sanitario se destacan:

Asistencia total: 347 personas controladas

Turno mañana: 207 pacientes

Turno tarde: 140 pacientes

Detección temprana: aproximadamente 30 casos sospechosos

Las personas en quienes se detectaron posibles indicadores de glaucoma o retinopatía diabética fueron derivadas para iniciar el correspondiente tratamiento, en el marco del sistema de atención municipal.

La detección temprana constituye uno de los objetivos centrales de este tipo de operativos, ya que permite intervenir de manera anticipada ante enfermedades que pueden provocar deterioro visual progresivo si no son tratadas a tiempo.

Un programa con 25 años de trayectoria

La secretaria de Salud municipal, Ana Lagoria, destacó el alcance de la iniciativa y subrayó la continuidad que ha tenido el programa a lo largo de los años.

"Cumplimos 25 años de trayectoria con esta iniciativa. Es una campaña nacional de la que nos sentimos privilegiados de participar, priorizando a los mayores de 40 años, quienes tienen mayor tendencia a desarrollar estas patologías", afirmó la funcionaria.

El programa forma parte de una estrategia de prevención sanitaria sostenida en el tiempo, orientada a fortalecer el diagnóstico temprano de enfermedades oftalmológicas que suelen avanzar sin manifestaciones evidentes en sus primeras etapas. En ese sentido, uno de los aspectos centrales de la campaña es priorizar los controles en personas mayores de 40 años, ya que este grupo etario presenta mayor predisposición a desarrollar glaucoma o retinopatía diabética.

Cobertura total para pacientes sin obra social

Uno de los pilares del programa es la garantía de acceso al tratamiento para quienes no cuentan con cobertura médica. Según se informó desde la Secretaría de Salud, las personas que no poseen obra social son incorporadas automáticamente al sistema municipal de atención para recibir los medicamentos necesarios para el tratamiento de estas patologías.

El sistema contempla la provisión gratuita de gotas oftalmológicas, utilizadas habitualmente en el tratamiento crónico de enfermedades como el glaucoma.

Esta política busca asegurar que los pacientes diagnosticados puedan continuar con el tratamiento indicado sin interrupciones, independientemente de su situación de cobertura sanitaria.

Una jornada de atención integral de salud

Además de los controles oftalmológicos, la campaña desarrollada en el Nodo Tecnológico incluyó distintos servicios de atención sanitaria, ampliando el alcance de la jornada.

Entre las prestaciones disponibles se destacó la vacunación, con la aplicación de distintas dosis destinadas a fortalecer la prevención de enfermedades.

En ese marco se realizaron:

Aplicación de la vacuna antigripal

Completar esquemas del calendario nacional de vacunación

Este enfoque permitió convertir la jornada en un espacio de atención integral de salud, aprovechando la presencia masiva de vecinos para brindar múltiples servicios sanitarios.

La secretaria de Salud, Ana Lagoria, explicó que esta estrategia responde a un enfoque integral del sistema municipal.

"Aprovechamos la alta concurrencia para que cada paciente que ingresa reciba una atención de salud completa", señaló la funcionaria.