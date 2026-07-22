CAMYEN abrió en CATA un nuevo espacio para impulsar la rodocrosita y la artesanía local

La empresa CAMYEN S.E. (Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado) inauguró días atrás su nueva tienda de artesanías y joyería "Rosa del Inca - Arte en Rosa", un espacio pensado para acercar al público una amplia variedad de piezas elaboradas con rodocrosita por artesanos catamarqueños.

La apertura de este nuevo local representa una iniciativa orientada a seguir impulsando el desarrollo de uno de los recursos más emblemáticos de la provincia y a fortalecer el vínculo entre el patrimonio minero, la producción artesanal y la identidad catamarqueña.

Ubicada en las instalaciones del Centro Cultural CATA, la tienda reúne joyas, objetos de diseño y artesanías que reflejan la identidad, la tradición y el trabajo de quienes transforman la piedra nacional en productos de alto valor artesanal. De esta manera, el espacio se presenta como un punto de encuentro entre la producción local y el público, con una propuesta que permite conocer y adquirir piezas elaboradas a partir de un mineral representativo de Catamarca.

La iniciativa también busca que el trabajo de las y los artesanos catamarqueños alcance una mayor visibilidad, al ofrecer un espacio específico para la exposición y comercialización de sus creaciones.

Rosa del Inca, una marca con sello de origen y calidad

El nombre Rosa del Inca corresponde a la marca registrada por CAMYEN S.E. ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). La denominación fue creada para identificar y distinguir las líneas de productos elaboradas con rodocrosita bajo un sello de origen y calidad.

La marca constituye, de este modo, una herramienta para identificar la producción vinculada con este recurso y reunir bajo una misma denominación las piezas elaboradas con rodocrosita. En la nueva tienda, esa identidad se expresa a través de una propuesta que integra joyería, diseño y artesanía.

Según expresaron sus autoridades, la apertura de este nuevo espacio forma parte de la estrategia de la empresa para fortalecer la presencia de la marca, ampliar los canales de venta y brindar mayor visibilidad al trabajo de las y los artesanos locales.

El objetivo también contempla la generación de nuevas oportunidades para el sector y el acercamiento de la producción catamarqueña tanto a turistas como a residentes. La tienda, en ese sentido, busca funcionar como una nueva vía de acceso a productos que reúnen el valor de la rodocrosita y el trabajo artesanal desarrollado en la provincia.

Una propuesta destinada a turistas y residentes

El espacio inaugurado en el Centro Cultural CATA ofrece a los visitantes la posibilidad de conocer y adquirir productos exclusivos elaborados con uno de los minerales más representativos de Catamarca.

La propuesta está dirigida tanto a quienes llegan a la provincia como a los propios residentes, ampliando las posibilidades de acceso a piezas de artesanía y joyería realizadas con rodocrosita. De esta manera, el nuevo punto de venta se incorpora a los canales destinados a acercar la producción catamarqueña a distintos públicos.

La tienda atenderá de lunes a sábado, en horario de mañana y tarde, en las instalaciones del Centro Cultural CATA. Entre los productos que podrán encontrarse se incluyen:

Joyas elaboradas con rodocrosita.

Objetos de diseño.

Artesanías realizadas por artesanos catamarqueños.

Piezas elaboradas con uno de los minerales más representativos de la provincia.

La variedad de productos permite reunir en un mismo espacio distintas expresiones del trabajo artesanal vinculado con la piedra nacional, mostrando las posibilidades que ofrece su transformación en piezas de valor artesanal.