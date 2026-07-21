Operativo contrarreloj en la puna de Catamarca: continúa la intensa búsqueda de los trabajadores mineros

Un amplio operativo de asistencia y rescate se desarrolla en la Puna catamarqueña, principalmente en distintas zonas de Antofagasta de la Sierra, luego del intenso temporal de nieve que dejó a turistas y trabajadores mineros varados. Las tareas, que ya superan las 24 horas de despliegue continuo, comenzaron durante la jornada del lunes, cuando distintos vehículos quedaron inmovilizados debido a la acumulación de nieve y al fuerte viento blanco que afectó la región.

Los trabajos se extendieron durante toda la noche, con equipos abocados a la búsqueda, asistencia y traslado de las personas afectadas por las condiciones extremas. Finalmente, alrededor de las 5 de la madrugada de este martes, se concretó el rescate de un primer grupo de personas.

Del operativo participan organismos provinciales de emergencia, fuerzas de seguridad y Bomberos Voluntarios de Santa María, quienes continúan trabajando bajo un escenario complejo por las dificultades de acceso, la baja visibilidad y el avance de las condiciones meteorológicas adversas.

Cinco mineros de Rio Tinto continúan varados

Luego del rescate inicial, las autoridades y equipos intervinientes confirmaron que todavía quedaba pendiente la localización de una camioneta en la que se trasladaban cinco trabajadores de la empresa Rio Tinto. Los rescatistas mantienen activo el operativo para poder acceder hasta el lugar donde permanecen varados.

La situación de estos cinco mineros se convirtió en el principal foco de las tareas desplegadas en la zona. A pesar del avance del operativo y de los esfuerzos realizados desde el inicio de la emergencia, las condiciones climáticas continúan representando un desafío para los equipos de asistencia.

Los rescatistas continúan trabajando pese a las inclemencias del tiempo, evaluando permanentemente las posibilidades de acceso y priorizando la seguridad tanto de las personas que permanecen aisladas como de quienes participan del operativo.

En ese contexto, se informó que se espera el arribo de dos helicópteros provenientes de Neuquén y Buenos Aires, recursos que serán incorporados a las tareas de asistencia ante las dificultades que presenta el acceso terrestre en la zona afectada.

El comunicado de Rio Tinto sobre la situación

La empresa minera Rio Tinto difundió un comunicado en el que confirmó la situación de los trabajadores y contratistas afectados por el temporal de nieve. Según informó la compañía, un grupo de empleados y contratistas había partido desde el sitio Fénix, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, provincia de Catamarca, con destino a la localidad de Antofagasta de la Sierra, pero debió interrumpir temporalmente su traslado debido a una tormenta de nieve extrema.

La empresa señaló que las personas involucradas se encuentran varadas en el camino y aseguró que mantiene contacto con todas ellas. Sin embargo, indicó que la principal dificultad radica en lograr el acceso físico hasta el lugar donde se encuentran, debido a la severidad de las condiciones climáticas.

Entre los factores que complican las tareas se mencionaron:

Nevadas excepcionales registradas en la zona.

registradas en la zona. Limitaciones de transitabilidad en los caminos afectados.

en los caminos afectados. Baja visibilidad producto de las condiciones meteorológicas.

Rio Tinto afirmó que la seguridad y el bienestar de las personas involucradas son la prioridad absoluta de la compañía y comunicó que, desde que tomó conocimiento de la situación, activó sus protocolos de respuesta ante emergencias.

Recursos propios, apoyo especializado y alternativas de acceso

De acuerdo con el comunicado difundido, los equipos de Rio Tinto se encuentran plenamente abocados al operativo y trabajan en coordinación con las autoridades gubernamentales correspondientes. La empresa informó que se están utilizando recursos propios, apoyo especializado y servicios externos para avanzar en la asistencia.

Asimismo, se analizan distintas alternativas de acceso, tanto por vía terrestre como aérea. La implementación de cada opción es evaluada de manera permanente teniendo en cuenta la evolución del clima y las condiciones operativas del lugar.

La compañía destacó que cada decisión busca priorizar la seguridad de las personas involucradas y también la de los equipos que participan en las tareas de rescate.

Medidas preventivas y monitoreo permanente

Además del operativo destinado a los trabajadores varados, Rio Tinto informó que reforzó las medidas preventivas y los protocolos de seguridad en Fénix para resguardar a todas las personas que permanecen en el sitio durante la tormenta.

La empresa indicó que continúa realizando un monitoreo permanente de la evolución de las condiciones meteorológicas, mientras se mantiene activo el despliegue de asistencia en la Puna catamarqueña.

Con cinco mineros aún esperando ser alcanzados por los equipos de rescate, el operativo continúa concentrado en superar las dificultades generadas por una tormenta de nieve extrema que afectó la región y puso a prueba la capacidad de respuesta de los distintos organismos involucrados.