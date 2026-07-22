Miércoles frío y mayormente nublado en Catamarca: la máxima llegará a 16 grados

El miércoles de las vacaciones de invierno tendrá predominio de nubosidad y temperaturas bajas. El comportamiento del tiempo se mantendrá estable a lo largo del día, aunque con variaciones en la dirección y la intensidad del viento según cada período.

Durante la madrugada la temperatura fue de 7 grados. Con el avance de las horas, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares. Durante la mañana, continuará el cielo nublado y con lloviznas y la temperatura ascenderá hasta los 8 grados. En este tramo del día, el viento cambiará su dirección y soplará desde el Noroeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

La máxima llega durante la tarde

El ascenso térmico más importante se producirá durante la tarde, cuando la temperatura llegue a los 16 grados, la máxima prevista para este miércoles, según el Servicio Meteorológico Nacional. Sin embargo, el cielo permanecerá mayormente nublado, por lo que la jornada conservará su carácter frío y cubierto.

En este período, además, el viento rotará nuevamente y pasará a soplar desde el sector Norte, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. De esta manera, la tarde combinará el registro térmico más elevado del día con una importante presencia de nubosidad y un viento más intenso que el previsto para la mañana.

Durante la noche, las condiciones se mantendrán sin cambios significativos en cuanto al estado del cielo. El SMN anticipa un cielo mayormente nublado y una temperatura estimada de 11 grados. El viento continuará soplando desde el Norte, también con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

¿Cómo sigue en la Puna?

La zona se mantiene bajo alerta. Sobre todo Antofagasta de la Sierra, porque el pronóstico marca -5 grados de mínima y apenas 5 grados máxima. A esto se va a sumar el viento, que va a seguir soplando con intensidad con ráfagas que llegarán a una intensidad de 69 km/h. En el caso de Tinogasta, más precisamente en Fiambalá, se anuncia una mínima de 2 grados y una máxima de 14 grados y el viento soplando del Oeste con registro de hasta 31 km/h.

El área de alta cordillera será afectada por vientos con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad.