Ni el frío frenó al público: Cruzando el Charco hizo vibrar El Patio en una jornada marcada por el rock

La programación del martes 21 de julio consolidó a El Patio de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho como uno de los espacios de mayor convocatoria del Predio Ferial. Aunque las condiciones climáticas estuvieron lejos de ser favorables, con bajas temperaturas y una llovizna persistente durante buena parte de la tarde, el público eligió acercarse para recorrer las exposiciones distribuidas en los distintos pabellones y disfrutar de una agenda artística que tuvo al rock como protagonista absoluto.

La jornada evidenció que el interés por la propuesta cultural logró imponerse sobre las inclemencias del tiempo. El movimiento constante de visitantes y espectadores acompañó un programa que combinó distintos lenguajes artísticos y permitió reunir sobre un mismo escenario a bandas locales, agrupaciones de danza y a una de las formaciones más reconocidas del rock nacional de los últimos años.

Una apertura que integró tradición, música y nuevas propuestas

Las actividades comenzaron con la participación del Taller de Danzas Nativas y Ritmos Latinoamericanos, encargado de abrir la programación artística y dar el puntapié inicial a una tarde que fue creciendo en intensidad a medida que avanzaron las presentaciones.

Posteriormente, la música comenzó a ocupar el centro de la escena con una sucesión de actuaciones que reflejaron la diversidad del género. Sobre el escenario se presentaron:

SVN

Fran Santillán

Lordowar

Insania

Stigma Ith

Brujas del Valle

Calibre Rock

Cada una de estas propuestas aportó su identidad artística dentro del universo del rock, construyendo una programación que mantuvo un ritmo sostenido y permitió al público disfrutar de diferentes estilos a lo largo de toda la jornada.

La danza también tuvo un lugar destacado

La propuesta artística no estuvo limitada exclusivamente a la música. La programación incluyó además la participación de la Delegación Departamental Valle Viejo, sumando otro componente representativo de la diversidad cultural presente en la Fiesta del Poncho.

A ello se agregó la actuación de Music Boulevard, la agrupación del Instituto Rubinstein, que presentó una coreografía de danza contemporánea. La intervención artística aportó un cambio de clima dentro de la programación y funcionó como antesala del espectáculo principal de la noche, demostrando la convivencia entre distintas expresiones escénicas en un mismo espacio.

La combinación de música y danza reforzó el carácter plural de la propuesta desarrollada en El Patio, ofreciendo una experiencia que trascendió un único lenguaje artístico y reunió diferentes manifestaciones culturales dentro de una misma jornada.

Cruzando el Charco, el cierre esperado de la noche

El momento culminante llegó con la presentación de Cruzando el Charco, banda formada en la ciudad de La Plata y considerada una de las referentes del rock nacional de los últimos años.

Antes de subir al escenario, el guitarrista Nahuel Piscitelli adelantó algunos detalles del espectáculo preparado especialmente para la ocasión. Explicó que el grupo diseñó una presentación pensada para la Fiesta del Poncho, incorporando canciones de su próximo disco y una puesta en escena adaptada al formato de los festivales populares.

Dentro del repertorio elegido para la noche, la banda incluyó "Zurda de cristal", su canción homenaje a Messi, uno de los momentos destacados del show.

La propuesta reflejó la intención del grupo de ofrecer una presentación especialmente concebida para el público presente en la celebración, integrando material inédito con canciones ya conocidas dentro de un formato preparado para un festival de estas características.

Una mirada federal desde la música

Durante la conferencia de prensa previa al recital, Nahuel Piscitelli también compartió una reflexión sobre la experiencia de recorrer el país a través de la música. El guitarrista destacó el valor que representa para la banda poder presentarse en distintas provincias argentinas y mantener un contacto directo con públicos de diferentes regiones.

En ese contexto, expresó además el deseo de que, en el futuro, Cruzando el Charco pueda concretar un proyecto de registro de un disco en vivo grabado en distintas provincias del país. Entre las posibles paradas de esa iniciativa de carácter federal mencionó a Catamarca, contemplando la posibilidad de que la provincia forme parte de ese recorrido artístico.

La declaración dejó en evidencia la intención del grupo de fortalecer un vínculo con escenarios de diferentes puntos de Argentina mediante un proyecto que reúna actuaciones registradas en vivo en varias jurisdicciones.

Una jornada que reafirmó el espíritu de la Fiesta del Poncho

Más allá de las condiciones climáticas, la programación del martes demostró la capacidad de convocatoria de El Patio como espacio de encuentro dentro de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. La respuesta del público acompañó una propuesta que integró música, danza y participación de distintas agrupaciones, manteniendo una programación sostenida durante toda la tarde y la noche.

El recorrido artístico comenzó con las danzas tradicionales, avanzó con una amplia representación de bandas de rock, incorporó expresiones de danza contemporánea y concluyó con la actuación de Cruzando el Charco, cuyo espectáculo fue preparado especialmente para esta edición de la fiesta.

Con esa combinación de expresiones culturales, la jornada confirmó que, incluso en un contexto marcado por el frío y la llovizna, El Patio continúa consolidándose como un espacio de encuentro para quienes eligen vivir la Fiesta del Poncho desde la diversidad de sus manifestaciones artísticas, ofreciendo una programación capaz de convocar al público y sostener el protagonismo de la música y la danza en una de las celebraciones más representativas del calendario cultural.