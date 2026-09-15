Capacitación virtual para aprender a producir videoclips con recursos al alcance

El Instituto Nacional de la Música (INAMU) y el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Catamarca presentarán una nueva propuesta de formación destinada especialmente a artistas musicales que se encuentran en las etapas iniciales de sus proyectos.

Se trata del taller "Guía práctica para la producción de videoclips", que constituye la séptima actividad del Ciclo de Capacitaciones y Talleres Virtuales impulsado en este marco. La propuesta busca acercar herramientas prácticas vinculadas con una instancia cada vez más importante dentro de los proyectos musicales: la producción de contenidos audiovisuales a partir de las canciones.

El carácter virtual de la capacitación permite que artistas de distintos puntos del país puedan acceder a los contenidos sin necesidad de trasladarse, ampliando las posibilidades de participación y formación. El ciclo ofrece precisamente herramientas vinculadas con diferentes aspectos de la actividad musical, entre ellos:

Creación.

Producción.

Derechos.

Distribución.

Gestión.

Circulación de la música.

En este caso particular, el eje estará puesto en la producción de videoclips y en los conocimientos básicos necesarios para avanzar desde una canción terminada hasta la presentación de una pieza audiovisual.

Desde la canción terminada hasta el estreno

La capacitación se desarrollará este jueves 17 de septiembre, desde las 18 horas, por Zoom, y estará a cargo del director y productor Diego Tucci. El encuentro fue pensado para abordar los conceptos básicos e indispensables que intervienen en la producción de un videoclip, con una mirada especialmente orientada hacia las posibilidades que tienen los artistas que cuentan con recursos acotados.

Uno de los aspectos centrales será precisamente la posibilidad de desarrollar producciones utilizando tecnologías que se encuentran al alcance de los propios artistas. Entre ellas se destaca el teléfono celular, presentado como una herramienta que puede formar parte de la realización de un videoclip.

La capacitación recorrerá las diferentes etapas que deben atravesarse desde el momento en que la canción está terminada hasta el estreno del material audiovisual.

El recorrido incluirá:

Desarrollo creativo y preproducción.

Rodaje.

Postproducción.

Estreno del videoclip.

De esta manera, la propuesta no se limitará a un único momento de la producción, sino que permitirá realizar un recorrido por las distintas instancias que forman parte de la creación de una pieza audiovisual vinculada con una obra musical.

Recursos acotados y tecnologías al alcance

Uno de los ejes destacados del taller será la posibilidad de pensar la producción de videoclips desde las herramientas disponibles para cada artista. La capacitación prestará especial atención a las alternativas para concretar producciones con recursos acotados, incorporando tecnologías al alcance como los teléfonos celulares.

Esta perspectiva está dirigida particularmente a quienes se encuentran en una etapa inicial de sus proyectos y necesitan incorporar conocimientos prácticos para comenzar a desarrollar sus propios contenidos audiovisuales.

El objetivo es que quienes participen puedan comprender las diferentes etapas de un videoclip y contar con herramientas que les permitan avanzar desde la canción terminada hacia su realización y posterior estreno.

El abordaje incluirá tanto los aspectos relacionados con el desarrollo de la idea y la preparación del proyecto como aquellos correspondientes al rodaje y al trabajo posterior sobre las imágenes.

Un espacio para consultas e intercambio

La jornada finalizará con un bloque de preguntas y respuestas, destinado a que quienes participen puedan plantear sus dudas e inquietudes.

Este espacio permitirá trasladar al encuentro las preguntas surgidas a partir de los contenidos de la capacitación y buscar respuestas vinculadas con las necesidades de cada proyecto. La instancia de intercambio completa así el recorrido propuesto durante el taller, con la intención de que los participantes no solamente accedan a conceptos básicos sobre producción de videoclips, sino que también puedan despejar interrogantes y contar con herramientas concretas para comenzar a producir sus propios trabajos.

La propuesta está dirigida a artistas musicales, especialmente a quienes atraviesan las primeras etapas de sus proyectos, y se integra a un ciclo que aborda distintos aspectos relacionados con la actividad musical.

Inscripciones y participación

La capacitación será virtual, por Zoom, y tendrá lugar el jueves 17 de septiembre desde las 18 horas. Las personas interesadas en participar pueden realizar la inscripción a través del sitio web del INAMU, en:

Inscripciones al INAMU

La actividad forma parte del Ciclo de Capacitaciones y Talleres Virtuales y constituye su séptima propuesta, consolidando un espacio destinado a acercar conocimientos y herramientas prácticas a artistas musicales de distintos puntos del país.

El rol del INAMU en la actividad musical

El Instituto Nacional de la Música (INAMU) es un organismo público no estatal de Argentina, creado por la Ley N.º 26.801.

Su función está orientada a fomentar, apoyar, preservar y difundir la actividad musical en el país. En ese marco se desarrolla el ciclo de capacitaciones virtuales, que ofrece herramientas relacionadas con diferentes dimensiones de la actividad musical y permite que artistas accedan a contenidos de formación desde distintos puntos del territorio nacional.

La capacitación sobre producción de videoclips se incorpora a ese recorrido con una propuesta específicamente enfocada en la realización audiovisual.

Desde el desarrollo creativo y la preproducción hasta el rodaje y la postproducción, el taller propone abordar las distintas etapas que separan una canción terminada de su conversión en un videoclip.

Con la participación del director y productor Diego Tucci, la jornada pondrá el foco en los conocimientos básicos e indispensables para comenzar a producir, incluyendo las posibilidades que ofrecen los recursos acotados y las tecnologías al alcance, como los teléfonos celulares.

El cierre con preguntas y respuestas completará una actividad pensada para brindar herramientas prácticas a quienes buscan dar sus primeros pasos en la producción de videoclips y ampliar las posibilidades de desarrollo de sus proyectos musicales.