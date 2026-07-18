Capital apuesta a la innovación, la sustentabilidad y las experiencias interactivas en el Poncho

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho ya comenzó a vivir una nueva edición y, en ese marco, Catamarca Capital presenta un stand renovado, innovador y sustentable que invita al público a descubrir la ciudad desde una perspectiva diferente. Instalado en el Pabellón de Turismo, el espacio propone un recorrido por la oferta turística de la Capital a través de las cuatro estaciones del año, integrando recursos tecnológicos, experiencias interactivas y una identidad visual diseñada para captar la atención de vecinos y visitantes.

La propuesta busca mostrar de manera dinámica la diversidad de atractivos que ofrece la ciudad, poniendo en valor no solo sus paisajes y circuitos turísticos, sino también su patrimonio cultural, su gastronomía y la agenda permanente de actividades que se desarrollan a lo largo del año.

La inauguración del espacio contó con la presencia de la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez; el director de Turismo, Gustavo Yurquina; y la Administradora de Promoción Turística, Antonella Rubio, quienes estuvieron acompañados por el equipo de la Secretaría. Asimismo, el stand recibió la visita del intendente Gustavo Saadi, quien recorrió las instalaciones junto a integrantes de su gabinete.

Una experiencia interactiva inspirada en las cuatro estaciones

El concepto que guía el diseño del stand tiene como objetivo transmitir la posibilidad de visitar Catamarca Capital en cualquier momento del año. Según explicó Antonella Rubio, la propuesta se encuentra inspirada en las cuatro estaciones, permitiendo al público conocer las distintas experiencias disponibles según cada época.

En ese sentido, destacó que cada uno de los televisores instalados en el espacio exhibe la oferta turística y las actividades que pueden disfrutarse durante las diferentes estaciones, mientras que los monitores táctiles brindan una experiencia interactiva mediante la cual los visitantes pueden explorar los servicios turísticos, las actividades permanentes y la agenda de eventos de la ciudad.

La incorporación de estos recursos tecnológicos permite que quienes recorren el stand accedan de manera sencilla y dinámica a la información, favoreciendo una experiencia participativa y acercando la propuesta turística de la Capital desde un formato moderno e innovador.

La sustentabilidad como eje central de la propuesta

Uno de los aspectos más relevantes del stand es su fuerte compromiso con la sustentabilidad, una característica que atraviesa toda la propuesta presentada en esta edición de la Fiesta del Poncho.

Antonella Rubio explicó que aproximadamente el 95% de la estructura fue construida utilizando materiales reutilizables, una decisión que busca extender la vida útil de los elementos empleados y reducir el impacto ambiental de la instalación.

Además, detalló que una vez finalizada la Fiesta del Poncho, gran parte de esos materiales tendrá un nuevo destino. Serán reutilizados en la Casa de la Puna, donde servirán para crear un espacio destinado a la exhibición y comercialización del trabajo de artesanos locales.

Esta iniciativa apunta a fortalecer la economía creativa y contribuir al desarrollo turístico de la ciudad, permitiendo que la infraestructura utilizada durante el evento continúe generando beneficios una vez concluida la muestra.

Una oportunidad estratégica para fortalecer el posicionamiento turístico

Durante la presentación, la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez, destacó la importancia que representa la participación de Catamarca Capital en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

La funcionaria señaló que el evento constituye una oportunidad estratégica para seguir posicionando a la ciudad como un destino capaz de ofrecer experiencias durante los doce meses del año.

Asimismo, expresó expectativas positivas respecto al movimiento turístico previsto para las vacaciones de invierno, considerando el conjunto de propuestas que integran la agenda preparada para ese período.

Entre las iniciativas impulsadas se encuentran actividades culturales, gastronómicas, recreativas y de turismo activo, pensadas para ampliar la oferta disponible tanto para residentes como para quienes visitan la ciudad durante el receso invernal.

Activaciones y experiencias para toda la familia

La propuesta de Catamarca Capital no se limita únicamente a la exhibición del stand. Durante toda la Fiesta del Poncho se desarrollará una programación complementaria orientada al entretenimiento y la participación del público de todas las edades.

Entre las actividades previstas se destacan:

Juegos interactivos.

Trivias.

Desafíos de memoria.

Ruletas con premios.

Entrega de merchandising oficial de Catamarca Capital.

Estas acciones buscan generar una experiencia cercana y participativa para quienes visitan el Pabellón de Turismo, promoviendo el conocimiento de los principales atractivos de la ciudad mediante propuestas recreativas.

La gastronomía regional también tendrá un lugar destacado

Como parte de la programación, el escenario del Pabellón de Turismo será sede de dos propuestas gastronómicas destinadas a poner en valor la producción local.

Por un lado, el emprendimiento Molinos del Norte realizará una demostración relacionada con el café autóctono y diferentes productos regionales, ofreciendo al público una instancia para conocer parte de la identidad gastronómica local.

A su vez, el emprendimiento Misky Maki desarrollará una experiencia de degustación de licores artesanales, acompañada por una dinámica participativa especialmente diseñada para los asistentes.

Estas iniciativas complementan la propuesta turística del stand al incorporar experiencias vinculadas con los sabores y productos representativos de la región.

Una invitación a recorrer los principales atractivos de la Capital

Además de la propuesta instalada en el Predio Ferial, la Municipalidad invita tanto a residentes como a turistas a descubrir los principales puntos de interés de Catamarca Capital durante el receso invernal.

La agenda contempla visitas y actividades en espacios emblemáticos como el Pueblo Perdido de la Quebrada, la Casa de la Puna y las propuestas de turismo activo en El Jumeal.

A estos se suman diversos circuitos culturales, gastronómicos y patrimoniales, integrados en una programación especial diseñada para ofrecer alternativas de recreación y conocimiento de la ciudad durante las vacaciones de invierno.

Con una propuesta que reúne tecnología, innovación, sustentabilidad y experiencias participativas, Catamarca Capital busca consolidar su presencia en una nueva edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. A través de un stand concebido para representar las cuatro estaciones del año, una agenda de actividades para toda la familia, el impulso a los emprendimientos locales y el aprovechamiento sustentable de los materiales utilizados, la ciudad reafirma su objetivo de mostrar una oferta turística, cultural y gastronómica pensada para disfrutarse durante todo el año.